Velký okamžik pro české MMA je tu! Procházka vyzve v hlavním zápase Ničitele

Pouze hodiny zbývají do začátku druhého zápasu Jiřího Procházky v nejprestižnější organizaci UFC. Český samuraj jde do boje ve vítězném rozpoložení. Zároveň ale respektuje kvality amerického soupeře. Dominick Reyes má za sebou sice méně zápasů, na rozdíl od Čecha ale vyzval nejlepší zápasníky polotěžké váhy v UFC. Po plné pětikolové bitvě padl velice těsně s Jonem Jonesem. Proti Janu Blachowiczovi inkasoval technický knokaut v závěru druhého kola.

Oba bojovníci mají za sebou také tradiční předzápasové vážení. Český samuraj neměl se zdoláním váhy větší potíže. Podvážil a na váze svítila cifra 92,5 kilogramu. Starosti měl americký ranař Dominick Reyes, na kterého se při vážení dlouho čekalo. Nakonec se ale i on vešel s 93,2 kilogramy vešel do limitu. Samotný staredown proběhl bez větších konfliktů, naprosto korektním způsobem.

A jak vidí nejočekávanější zápas večera turnaje UFC on ESPN 23 hlavní tváře domácí MMA scény? Téměř jednohlasně věří ve vítězství českého ranaře.

Procházka vs. Reyes Věk 28 let 31 let Výška 193 cm 193 cm Váha 92,5 kg 93,2 kg Zápasy 31 14 Výhry 27 (24 K.O.) 12 (7 K.O.) Porážky 3 2 Remíza 1 0 Současná série 11 výher 2 porážky První zápas 2012 2014

„Je to fenomenální, že kluk z vesnice jde hlavní zápas večera v Las Vegas. Může se stát cokoliv, ale pevně věřím v Jirkovo vítězství. Přeju si, aby to urval. Zaslouží si to za to, jak maká," uvedl Michal Martínek, který má za sebou druhé představení v ruské organizaci ACA. Těžkotonážní bojovník porazil litevského soupeře Tomase Pakutinskase.

Jiří Procházka se na Fight Week naladil hamburgrem. Před Reyesem moc shazovat nemusí

Sport.cz

Věřím, že Jirka dokáže vyhrát. Je komplexnějším zápasníkem. Má i více zkušeností v MMA. V zápase s Blachowiczem bylo vidět, že Reyes není zvyklý na tlak a nebude mu chutnat tvrdý styl, který Jirka má," řekl Matěj Peňáz. Právě on byl častým sparing partnerem pro Procházku v přípravě, protože se jedná o jednoho z nejlepších český postojářů v opačném guardu. Stejně tak americký Ničitel je levorukým bojovníkem.

„Jsem stoprocentně přesvědčený, že vyhraje. Nemyslím si, že mu můžeme udělat tak kvalitní sparingy jako má Reyes, ale neznám nikoho jako je Denisa. Narodil se někde v Hostěradicích, dokázal se dostat do UFC a poráží nejlepší zápasníky na světě. Nevěřím, že je tam v polotěžké váze někdo, kdo by ho dokázal ohrozit," potvrzuje víru ve vítězství tuzemského fightera Miloš Petrášek, další z bojovníků, kteří se podíleli na Procházkově přípravě.

„V první půlce prvního kola půjde krásně technicky s rukama nahoře, dobrý pohyb a bude si to hlídat. Pak tam něco dostane, přeskočí mu, dá si ruce dolů, nechá si nasázet ještě tři čtyři další údery. Potom tam ale vytáhne tu svojí zadní a Reyese okolo druhého kola ukončí," odhadl přesný průběh duelu Patrik Kincl.