Zažehne neporažený Čech v UFC další oheň? Dvořák má před sebou novou brazilskou prověrku

Za vítězstvím i po desetikilometrové túře. Bojovníka Davida Dvořáka čeká třetí zápas v UFC. Hradecký rodák si žádný tlak nepřipouští a s proběhlou přípravou je maximálně spokojen. Jednou z předností českého zápasníka by mělo být perfektní mentální rozpoložení. „Myslím si, že mám hlavu skvěle nastavenou. Hraje to obrovskou roli. Kdo to tak nemá, nemůže jen tak uspět,“ přemítá Dvořák před soubojem s Brazilcem Raulianem Paivou.

Davide, jaká je aktuální nálada v týmu před třetím zápasem v UFC?

Myslím si, že nálada je úplně skvělá. Máme se dobře.

Příprava jde pomalu do finiše, v jaké fázi se právě nacházíte?

Nyní je potřeba si splnit mediální povinnosti v UFC. Doladit si váhu, takticky si porovnat pár věcí. Co se týče samotné přípravy, tak tu už máme v podstatě za sebou. Teď už se hlavně soustředíme na zápas.

Máte za sebou pětihodinový přesun z Los Angeles do Las Vegas, jak cesta autem probíhala?

Cesta probíhala úplně v pohodě, protože jsem seděl v klidu vzadu a hrál jsem si Solitaire. Pro kluky za volantem, hlavně Honzu Maršálka (pzn. red. Dvořákův trenér), to nemuselo být tak příjemný, ale myslím si, že jsme tu cestu zvládli dobře.

Jaké procedury vás po příjezdu do dějiště turnaje potkaly?

Kromě testu na covid mi kontrolovali váhu. Dali nám program s tím, co nás všechno bude čekat. Vysvětlili nám, co se celý týden bude dít. Dostal jsem nějaké suplementy a také jídlo, protože nesmíme opustit hotel.

David Dvořák už před svým duelem v UFC nespí ve skříni.

David Dvořák

Čeká vás tedy striktnější režim, jaké spatřujete rozdíly oproti pobytu v Los Angeles?

Tam jsme byli u kamaráda, který nám půjčil celý byt a auto. Se vším nám pomáhal. V L.A. jsme nebyli omezení tím, že bychom museli být pouze v bytě. Mohli jsme kdykoliv jet na trénink, na jídlo, na kávu, nebo se pouze někam podívat. To na UFC hotelu vůbec nejde. Sice se jedná o pěkný hotel, ale nikam se z něj nepodíváte.

Co jste si stihli v Kalifornii prohlédnout?

Viděli jsme několik míst. Byli jsme se podívat na Orange County, tam byla pěkná pláž. Byli jsme i na Lance Canyon, kde jsme si dali desetikilometrovou túru po horách. Tam jsme viděli i lesní požáry, které jsem v takovém rozsahu do té doby neviděl. Bylo to takové odpočinkové. Nejsme úplně typy, které by byly jen na hotelu a čekaly na zápas.

Zažili jste v Dallasu i boxerský zápas vašeho trenéra Jana Maršálka, jak vnímáte návrat diváků do hledišť při větších akcích?

No, větší akce. Sedmdesát tři tisíc diváků, co k tomu dodat. Byla to obrovská akce, pro mě konkrétně to byl neuvěřitelný zážitek. Jsem rád, že se to začíná vracet a věřím, že i u nás se to brzy vrátí do normálu, pandemie ustoupí a lidi zase začnou chodit, fandit a nebude to tak smutné.