McGregor zaútočil! Soupeře se snažil napadnout již před zápasem

Hned při příchodu na tiskovou konferenci před turnajem UFC 264 se k sobě oba kohouti dostali až nebezpečně blízko. Prezident UFC Dana White musel být ve střehu. Jiskřilo se na obou stranách. Aktivnější byl od začátku McGregor, který se hned několikrát pokusil svého soka rozhodit. V závěru setkání se pak pokusil Američana kopnout.

White měl pořádně napilno. Mimo odpovědí na otázky musel po očku sledovat oba zápasníky. Publikum v Las Vegas, ve kterém měl větší převahu populární Conor, vřelo. Irský válečník se do svého soupeře pořádně obul. Možná až na hranici únosné meze. „Tvoje manželka je tvůj manžel," uvedl McGregor na adresu ženy svého protivníka, k čemuž přidal také několik nepublikovatelných poklon směrem k samotnému Poirierovi.

Američan ale působil velice klidně a podobná záležitost ho nevyvedla z konceptu. „Býval jsi mnohem lepší. Tvůj trashtalk býval lepší. Zatraceně slabý," odvětil Poirier svému soupeři. Do slovních přestřelek se ale zapojoval zejména McGregor. „Udělám mu do hlavy díry, a pak mu jí vyrvu z krku," přitvrdil irský válečník. „Tohle je cíl. Bude to jeho konec," dodal sebevědomý rodák z Dublinu.

Svou trošku do mlýna však přidal také Poirier, který se otřel o název McGregorova tréninkového programu. Následně ale opět přešel do opačného módu. „K nikomu necítím nenávist. Respektuji všechno, co dokázal," uvedl americký bojovník, jenž má za sebou již čtyřiadvacet duelů pod hlavičkou prestižní organizace.

Americký zápasník bude v noci ze soboty na neděli útočit na dvacátou výhru v UFC. Poslední si připsal právě v souboji s dvaatřicetiletým Irem, kterému připravil první knokaut v jeho bohaté kariéře. Vzájemná bilance obou bojovníků je však vyrovnaná. V roce 2014 McGregor knokautoval Poiriera již v prvním kole.

Půjde opravdu o hodně. S vysokou pravděpodobností dostane vítěz duelu šanci poměřit se s brazilským šampionem Charlesem Oliveirou o pás lehké váhové divize UFC. Je naprosto zřejmé, že oba bojovníci si toho jsou vědomi. Zvítězí klidnější Poirier, nebo se bude radovat irský bouřlivák?