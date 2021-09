Kaiserwalzer s Matuským vyhráli čtvrtou kvalifikaci na Velkou pardubickou

Dostih odtáhl Theophilos s žokejem Josefem Bartošem. V cílové rovince se na ně dotáhli na Slovensku trénovaný Kaiserwalzer s Matuským a porazili je o dvě délky.

"Snažil jsem se mu vyhovět, aby ho dostih bavil. Bylo to rozjeté v tréninkovém tempu, Pepča (Bartoš) to super vedl a v koncovce prokázal nejlepší finiš," řekl Matuský v České televizi. Slovák Matuský by měl ve Velké pardubické sedlat Hegnuse, s kterým loni slavný dostih vyhrál.

Tmavý hnědák Kaiserwalzer s žokejem Lukášem Matuským v rámci 4. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou.

Roman Vondrouš, ČTK

Jedenáctiletý Theophilos absolvoval letos kvalifikaci podruhé. V té první v květnu doběhl mezi čtrnácti soupeři pátý. V menším poli se s ním Bartoš krátce po startu posunul do čela. "Nechtěl jsem riskovat, že někde zůstaneme. Jel na osmdesát procent a všechno bylo v pohodě, Není až takový bojovník ve finiši, zvlášť když nejsou ještě plný tribuny. Ale až to uslyší, tak pojede," věří Bartoš.

Velká pardubická i s upraveným Taxisovým příkopem, který letos prošel rekonstrukcí, se uskuteční tradičně druhou říjnovou neděli - letos 10. října.