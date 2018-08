Archeologie šla stranou. Velkou premiéru si ale cyklistka Van Neck představovala jinak

„V prvním kole jsem se ještě dostala dopředu, ale ve druhém už to moc nešlo. A pak se naše skupinka odpojila. Snažila jsem se pak sice ještě tahat a zůstat v závodě, ale nešlo to. To se někdy stane, že zůstanete v pomalejší skupince, ale mrzí mě to," líčila Van Neck po závodu v ulicích Glasgow. „Byl to těžký, technický závod," komentovala trať, kterou organizátoři vytyčili v centru města.

Pro českou závodnici byl start ve Skotsku premiérou na velké akci. „Pro mě je to velká zkušenost. A já jsem fakt ráda, že jsem tady startovala. Samozřejmě jsem doufala, že to dopadne lépe a je mi jasné, že mám ještě na čem pracovat. Chybí mi kus zkušeností, ale i výkonnosti. Snad to příště bude lepší," podotkla.

Skloubit studium a sport nešlo

Cesta Van Neck do české cyklistické reprezentace je sama o sobě zaznamenáníhodným příběhem. I přes typicky holandské příjmení je rodačkou ze Zlína - tatínek je Čech a maminka je poloviční Holanďanka. „Narodila jsem se v Česku a začala tam chodit i na základní školu, ale pak se rodiče rozvedli a s maminka se rozhodla přestěhovat do Holandska. Já si pak vzala její jméno," vysvětlovala.

V zemi cyklistice zaslíbené se začala ježdění na kole intenzivně věnovat, současně ale objevila další lásku - archeologii. Odkrývání dávné minulosti si pak vybrala jako studijní obor na vysoké škole, sport ale nakonec dostal přednost. „Mám diplom bakaláře a začala jsem studovat i magistra. Ale pak jsem to vzdala, protože cyklistika mi šla líp a líp. Skloubit to ale nešlo," líčila Van Neck.

Svůj cyklistický život v současnosti dělí poctivě mezi Česko a Nizozemsko. „V poslední době jsem přes zimu byla v Holandsku, protože je tam trošku lepší počasí, jinak žiji v Česku. Myslím ale, že to střídám vyrovnaně fifty fifty," dodala česká závodnice.