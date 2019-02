Cink se těší na debut v Africe. Nadešel pravý čas, vyhlíží nedočkavě start na Cape Epic

7.2.

Cyklistický závod Kolem Valencie - 2. etapa (166 km): 1. Trentin (It.) 4:10:12, 2. Bouhanni (Fr.), 3. Swift (Brit.), 4. Colbrelli (It.), 5. Kristoff, 6. Boasson Hagen (oba Nor.), ...35. Kreuziger (ČR) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Boasson Hagen 4:23:07, 2. I. Izagirre (Šp.) -5, 3. Martin (Něm.) -7, 4. Teuns (Belg.) -8, 5. Oliveira (Port.) -11, 6. Bilbao (Šp.) -12, ...42. Kreuziger -42.