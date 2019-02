Plán vzal za své! Místo útoku na titul český cyklista vyhořel

Dráhoví cyklisté Tomáš Bábek a Pavel Kelemen nepostoupili na mistrovství světa v Pruszkówě do semifinále keirinu. Mistr Evropy z roku 2016 Bábek se přitom před odjezdem do Polska nechal slyšet, že by rád zaútočil na titul a zkompletoval svou medailovou sbírku ze světových šampionátů.