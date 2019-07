Největší, nevyzpytatelná, jedinečná... Zástup superlativů na adresu Tour de France, nejslavnějšího cyklistického závodu světa, by mohl být nekonečný. Stará dáma, jak je tři týdny trvající bitvě přezdíváno, poutá pozornost na celé planetě. Letošní sto šestý ročník podle organizátorů slibuje výjimečný zážitek. „Profil je chvalozpěv dokonalosti,“ komentoval trasu Tour de France 2019 ředitel závodu Christian Prudhomme. Celkem sedmkrát se závodníci dostanou do výšky přes dva tisíce metrů nad mořem! Bude to skutečná oslava cyklistiky. A žlutého trikotu, který nosí lídr závodu. Letos Maillot Jaune slaví sto let. Právě v ročníku 1919 jej vedoucí muž pořadí oblékl poprvé.