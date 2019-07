Ukázka brutální síly proměnila sen v realitu. Odměnou pro vládce je katedrála

Neuvěřitelná symbolika! Pět let Francie neměla jezdce ve žlutém trikotu lídra Tour de France. Až pondělí všechno změnilo. V třetím díle letošního ročníku nejslavnějšího cyklistického závodu planety Julian Alaphilippe předvedl zdrcující útok, který mu vynesl etapový triumf i průběžné vedení!

„Je to neuvěřitelný pocit. Před startem Tour jsem snil o tomto scénáři. Doufal jsem, že se mi podaří vybojovat žlutý dres. Byl jsem od začátku pondělní etapy hodně soustředěný. Jel jsem na plný plyn a při útoku jsem se vydal ze všech sil, abych získal nejen etapové prvenství, ale i žlutý dres," uvedl v týmovém prohlášení jezdec Deceuninck Quick Step.

Francie měla naposledy muže ve žlutém trikotu v roce 2014, kdy byl v čele Tour de France Tony Gallopin. Pak přišly roky čekání. Ale s tím je konec. Do úterní čtvrté etapy nastoupí v Maillot Jaune Alaphilippe. Symbolicky pojede v dresu, který bude zdobit katedrála Notre Dame v Remeši.

Speciální trikot pro každý den

Žlutý dres pro lídra Tour totiž letos slaví sto let používání. Proto organizátoři pro každý den připravili speciální trikot s originálním symbolem. Čtvrteční dějství startuje v Remeši. A právě ve zdejší katedrále stovky let až do roku 1825 probíhaly korunovace francouzských panovníků.

Alaphilippe předvedl parádní výkon

Gonzalo Fuentes, Reuters

A Alaphilippe je letošním nezpochybnitelným vládcem pelotonu. Od začátku roku slavil jedenáct vítězství. Vyhrál dvě etapy na Vueltě San Juan v Argentině, pak dominoval etapě při závodě Kolem Kolumbie, ovládl klasiku Strade Bianche, přidal dvě etapová prvenství na Tirreno-Adriatico, následoval ohromující triumf v nejdelší jednorázovce World Tour Milán-San Remo, prvenství v etapě Kolem Baskicka, triumf ve Valonském šípu a pak vítězství v šesté etapě Critérium du Dauphiné, generálce na Tour.

Na nejslavnější závod planety mířil jako lídr žebříčku profesionálních cyklistů. A hned první šanci k naplnění snu o žlutém trikotu využil. „Tým měl celý den dokonale ochraňoval. Šetřil jsem energii. Pak jsem jen ve stoupání na Mutigny pobídl Drieseho, aby rozjel tempo," vyzdvihl Alaphilippe výkon parťáka Devenynse.

Neskutečný průměr

Ukázka čisté síly krátce před vrcholem Alaphilippa vynesla do čela, postupně si vytvořil náskok až padesát vteřin. Neuvěřitelným způsobem tlačil do pedálů. Na úzkých silničkách plných nebezpečných zatáček měl průměr 47,2 kilometrů v hodině.

Julian Alaphilippe se oblékl do žlutého trikotu

Thibault Camus, ČTK/AP

Byť se na špici pelotonu točili ti nejlepší, odolal a do cíle dorazil s náskokem, který mu zajistil průběžné vedení. „Neotáčel jsem se a jel na plný plyn. A teď prožívám jeden z nejlepších okamžiků kariéry," rozplýval se Alaphilippe, který vyhrál už v loňském ročníku dvě etapy na Tour a ovládl soutěž o nejlepšího vrchaře.

Žlutý trikot jej však posunul do jiné dimenze. Je pětaosmdesátým francouzským nositelem dresu lídra Tour de France. „Žiju si svůj sen a vychutnávám si vše. Budu se snažit dres udržet jak je to bude možné," slíbil sedmadvacetiletý Francouz před čtvrteční rovinatou etapou.