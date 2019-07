TOUR ONLINE: Jedenáctá etapa dá šanci sprinterům, než peloton zamíří do hor

Poslední šanci zazářit před vjezdem do Pyrenejí dnes budou mít na Tour de France sprinteři. Po úterním dni volna peloton čeká 167 kilometrů dlouhá 11. etapa z Albi do Toulouse, která pro cyklisty chystá jen jeden vrchol třetí a jeden čtvrté kategorie. Žlutý dres lídra, v němž jede Francouz Julian Alaphilippe, by tak neměl být v ohrožení, vidět naopak budou zřejmě především jezdci bojující o zelený dres, který momentálně drží Peter Sagan.