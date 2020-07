Byl to hardcore! Doufám, že se dožiju zítřka, smála se po triumfu Ledová královna Sáblíková

Druhý díl seriálu Kolo pro život, sobotní Bikemaraton Drásal České spořitelny, ovládly v ženské kategorii české reprezentantky v rychlobruslení. Zvítězila ledová královna Martina Sáblíková, na trati dlouhé 117 kilometrů s převýšením 3920 metrů, třetí skončila její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová. "Byl to docela hardcore. Ale jsem v cíli a doufám, že se dožiju zítřka," smála se Sáblíková

Závod na 177 kilometrů v kategorii mužů vyhrál Višňovský, reprezentant týmu Česká spořitelna Accolade, před Bubílkem a Jobánkem. Mezi muži na kratší distanci (117 km) neměl konkurenci Kulhavý (Specialized Racing) před Hynkem a Ulmanem.

V ženské kategorii se vedlo nejlépe Martině Sáblíkové. „Bylo to dobré, až na to bahno, to mi dávalo asi nejvíc, nejsem úplně sjezdař," svěřila se v cíli Sáblíková.

Připustila, že na trati měla tři krize, ale se všemi se nakonec dokázala popasovat. Pomohla jí i podpora fanoušků. "Od 60. do 70. kilometru jsem počítala každý metr, bylo to hodně těžké a měla jsem tam největší krizi. Fanoušci ale moc pomohli. Byli bezvadní, fandili v lese, u silnice, na bufetech. To bylo skvělé," pochvalovala si.

Převýšení 3920 metrů budilo obrovský respekt u všech účastníků. "Před startem jsem říkala, že jsem nastoupala nejvíc 2700 metrů na asi 160 km, tady to bylo úplně o něčem jiném. Ale mám ráda výzvy a tahle byla opravdu velká," přiznala rychlobruslařka, že si v závodě Bikemaraton Drásal České spořitelny sáhla na dno sil.

Zároveň už vyhlížela odjezd na nedělní soustředění. "Nevím, jak budu použitelná, a asi teď budu trpět, ale bylo to fajn a nelituju toho, že jsem se přihlásila," usmála se. "Nevím, jestli bych to jela ještě znovu, ale uvidíme, za rok se rozmyslím," dodala.