Devátý Neuman skončil nejvýše z Čechů ve druhé etapě Czech Tour

Etapový vavřín dnes po 193 kilometrech získal Belgičan Jordi Meeus, devátý Neuman z nejlepší české stáje Elkov Kasper dojel v balíku ve stejném čase jako vítěz. V polovině závodu je Neuman v průběžném pořadí šestnáctý, ztrátu 28 sekund mají i jeho týmoví kolegové.

"Byla to etapa jako každý rok a tím, že ani nefoukalo, tak se prakticky nic nedělo. Odjeli tři lidi a stáj Mitchelton Scott si hlídala odstup. Kluci měli za úkol jít do nějakého většího úniku, ale do trojice by to bylo zbytečné plýtvání sil. Splnili technický plán a v závěru to rozjeli pro Neumana, který se dostal do elitní desítky a dokázal, že je to dobrý spurtér," řekl trenér Elkovu Otakar Fiala.

Sobotní etapa povede z Olomouce do Frýdku-Místku (209,8 km), závěrečná nedělní z Mohelnice do Šternberka (179,2).