Hodně žhavá Tour de France. Cyklistům fandily i polonahé krásky

Divoká, nezkrotná a také hodně žhavá. To všechno je cyklistická Tour de France, legendární závod, který se koná i přes řadu omezení spojených s šířením koronaviru. A že dokáže dostat fanoušky do varu, o tom nepochybujte. Svědčí o tom i hodně žhavý snímek, který vydala jedna ze světových agentur. Kdyby se jezdci mohli kochat krásami přihlížejících fanynek, možná by pak o to víc šlapali do pedálů...