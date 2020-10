Paráda! Česká bikerka skončila v závodě SP třetí

Bedrníková se už v zaváděcím okruhu drala dopředu a nakonec nestačila jen na skvěle jedoucí Mitterwallnerovou a Francouzku Olivii Onestiovou. Mitterwallnerová vyhrála o více než tři a čtvrt minuty, na stříbro ztratila Bedrníková půl minuty.

"Prožívám neskutečné pocity. Už od začátku jsem se cítila hrozně silná, v technice i v kopcích mi to šlo úplně super. Byl to sice hodně dlouhý a náročný závod, ale jak jsem se cítila dobře, tak to pro mě nebyl žádný problém," pochvalovala si v cíli Bedrníková.

Start ze třetí řady a v cíli třetí místo

"Od startu jsem se snažila to nepřepálit, jet si svoje tempo a postupně se dostávat dopředu. Tím, že jsem startovala ze třetí řady, jsem nemohla vypálit hned od startu, ale právě tím, že jsem si jela svoje tempo a neřešila ostatní, se mi jelo tak dobře celou dobu. Až v úplně posledním kole mě tam jedna soupeřka dojížděla, bylo to fakt kousek, ale já se snažila jet, co to šlo, abych udržela to třetí místo," dodala Bedrníková.

Nejlepší mezi juniory Šulc

Šulc zaostal mezi juniory za Lillelundem o dvě a půl minuty, čtrnáctý skončil Jan Zatloukal. Lillelund absolvoval závod o půl minuty rychleji než jeho krajan Oliver Solvhoj. Na stupních vítězů je doplnil Američan Bjorn Riley, jenž dojel čtyři sekundy za Solvhojem.

Ve 13 hodin odstartuje ve Vysočina Areně druhý závod cross country Světového poháru žen do 23 let. Muži téže věkové kategorie vyjedou na trať o dvě hodiny později.