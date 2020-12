Cyklokrosový pohár vyhráli Boroš a Štěpánová

Závod v Kolíně vyhrál po úniku ve třetím kole Polák Marek Konwa s půlminutovým náskokem před pronásledovateli. Ve spurtu o druhé místo byl nejrychlejší mistr republiky na silnici Adam Ťoupalík, jenž se vrátil do terénu po více než roce. Třetí byl Belgičan Ingmar Uytdewilligen před Borošem.

"Naposledy jsem jel cyklokros loni v říjnu, tak myslím, že to nebylo tak špatné, druhé místo je dobré," řekl Ťoupalík, jenž šel na překážce v druhém kole přes řidítka. Boroš příliš spokojený nebyl: "Trať zde není špatná, ale mně se na ní moc nedaří. Dnes jsem navíc neměl svůj den. Poté, co mi ujel Konwa, jsem čekal na další jezdce, ale v závěru jsem se nechal zavřít."

Závod žen vyhrála Pavla Havlíková, jež se vrátila na kolo po zranění. Mistryně republiky si dojela pro první pohárové vítězství v sezoně díky nástupu v závěrečné technické pasáži. "Byl to asi nejtaktičtější závod, jaký jsem kdy jela. Věřila jsem si ale, že v technické pasáži mohu rozhodnout. Když jsem tento úsek zvládla a získala malý náskok, tak už nebyl problém jej uhájit až do cíle," uvedla Havlíková, jež za sebou nechala Štěpánovou a vítězku poháru z minulé sezony Terezu Vaníčkovou.

Vrcholem domácí sezony bude 9. ledna mistrovství republiky v Jabkenicích, mistrovství světa se pojede poslední lednový víkend v Ostende.

Van der Poel při návratu k cyklokrosu vyhrál v Antverpách

Mistr světa Mathieu van der Poel vstoupil do cyklokrosové sezony vítězstvím v Antverpách. Nizozemský cyklistický univerzál porazil v Scheldecrossu ve vyrovnané bitvě domácího Belgičana Eliho Iserbyta, třetí skončil Brit Tom Pidcock.

Trojnásobný mistr světa Van der Poel, jenž také úspěšně jezdí na silnici a horských kolech, porazil Iserbyta o šest sekund. Poté, co několikrát zaváhal na písku, letošního mistra Evropy definitivně setřásl v závěru předposledního kola.

"Bylo to lepší, než jsem čekal. Od začátku jsem se cítil dobře. Eli měl dnes dobrý den a musel jsem dát vše do toho, abych se ho zbavil. V Gavere to bude ještě těžší," řekl pětadvacetiletý Van der Poel s vyhlídkou na nedělní závod Superprestige.