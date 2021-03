Mistr světa Alaphilippe se na Tirrenu dočkal první letošní výhry. Z Čechů nejvýš Kreuziger

Alaphilippe si dojel pro vítězství v 2. etapě v závěrečném spurtu do kopce, když se několik desítek metrů před cílem přehnal kolem týmového kolegy Joaa Almeidy. Portugalec nedokázal dovést k vítězství sólový únik a skončil sedmý. Za osmadvacetiletým Francouzem dojeli po 202 km Nizozemec Mathieu van der Poel a Belgičan Wout van Aert.

Vítěz středeční první etapy Van Aert udržel modrý trikot lídra, před Alaphilippem má čtyřsekundový náskok. "Všichni už toho měli dost, takže když jsem viděl Joaa, tak jsem do toho šlápl. Jsem za to vítězství moc rád. Není jednoduché vyhrávat v duhovém dresu, je to mimořádný pocit. Tým mi dnes věřil, odvedli jsme skvělou práci," řekl Alaphilippe.

Z kvarteta českých cyklistů se dnes dařilo nejvíce Romanu Kreuzigerovi, jenž dojel s půlminutovou ztrátou dvaapadesátý a v průběžném pořadí je na 49. pozici.

Na závodě Paříž-Nice využil v 5. etapě Bennett tradičně kvalitní práce secvičeného "vláčku" týmu Deceuninck-Quick Step a navázal na triumf ze zahajovací nedělní etapy. V hlavním poli dojel po 200 km Slovinec Primož Roglič a udržel průběžné vedení, do něhož se dostal středečním vítězstvím.

Závod Paříž-Nice skončí v neděli, Tirreno-Adriatico v úterý.