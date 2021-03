Štybarovi útok nevyšel, třetí etapu Tirrena vyhrál Van der Poel

Český cyklista Zdeněk Štybar útočil v závěru třetí etapy závodu Tirreno-Adriatico na vítězství, ale nástup v posledním kilometru mu nakonec nevyšel. Spurtující hlavní pole přivedl do cíle na prvním místě Nizozemec Mathieu van der Poel následován svým velkým rivalem Belgičanem Woutem van Aertem. V čele průběžné klasifikace je pořadí opačné - vede Van Aert před Van der Poelem, který díky bonifikaci snížil ztrátu na čtyři sekundy.

"Po včerejšku, kdy jsem udělal chybu, jsem byl frustrovaný a chtěl jsem to napravit," uvedl úřadující mistr světa v cyklokrosu Van der Poel, který ve čtvrtek dojel druhý za světovým šampionem na silnici Francouzem Julianem Alaphilippem. "Mám z toho vítězství velkou radost, byl to těžký spurt po dlouhé etapě. Bolelo to, ale moc jsem si přál etapu na Tirrenu vyhrát," řekl nizozemský jezdec, který v sobotu triumfoval v Itálii na jednorázovém podniku Strade Bianche.

Trojice Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe letos zatím dominuje. V osmi závodech, v nichž v této sezoně společně startovali, si rozebrali všechna vítězství.

Alaphilippe se dnes pokusil pomoci k úspěchu týmovému kolegovi Štybarovi. Poté, co český jezdec stáje Deceuninck-Quick-Step vyrazil vpřed, francouzský cyklista v čele pelotonu zpomalil tempo a umožnil Štybarovi získat náskok. Nakonec to ale nestačilo a český reprezentant obsadil 15. místo.

V celkovém pořadí je Štybar na 38. místě, čtyři příčky za nejlepším z Čechů Romanem Kreuzigerem.