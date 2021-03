Královskou etapu Kolem Katalánska vyhrál Chaves

Chaves vylepšil druhé místo ze středeční horské etapy a dočkal se prvního vítězství po téměř dvou letech. Dosud naposledy slavil předloni v květnu etapový triumf na Giru d'Italia.

Cílem v lyžařském středisku v Port Ainé ve výšce téměř 2000 metrů nad mořem projel s náskokem sedmi sekund před skupinkou nejbližších pronásledovatelů. V průběžné klasifikaci se posunul na šestou příčku, na Yatese ztrácí 64 sekund. Za Britem následují další jezdci Ineosu Porte a Geraint Thomas.

"Mám velkou radost. Ještě nikdy jsem se na začátku sezony necítil tak dobře a tolik se mi nedařilo. Je to pro mě první vítězství v barvách BikeExchange, což mě moc těší," řekl Chaves, který do loňska závodil za tým Mitchelton-Scott.

"Znám to tady. Žiju v Andoře a věděl jsem, že je to hodně těžká etapa. Chtěl jsem něco zkusit. Neměl jsem co ztratit, mohl jsem jen hodně získat. Foukal protivítr a ke konci to bylo riskantní, ale vyšlo to. Jely mi skvěle nohy. Dodá mi to hodně sebevědomí a zároveň klidu," pochvaloval si vítěz.

Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt obsadil 46. místo se ztrátou přes 11 minut. Karel Vacek byl mezi osmi cyklisty, kteří náročnou etapu nedokončili.