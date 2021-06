Pogačar mě donutil stát se lepším cyklistou, říká Roglič a sní o pomstě

Zdálo se rozhodnuto. Sedmapadesát vteřin v čele Tour de France a do cíle dvě etapy. Primož Roglič, bývalý skokan, už se mohl v duchu laskat myšlenkou na vítězství v nejslavnějším cyklistickém závodě světa. Jenže den před vyvrcholením, v časovce s dojezdem na Planinu krásných dívek, přišel šok. Krajan Tadej Pogačar jel téměř o dvě minuty rychleji...

Jejich vzájemná bitva v sobotu startujícím sto osmém ročníku Tour de France bude nejsledovanějším duelem závodu! Roglič prahne po pomstě. Když minulý rok přišel o žlutý dres v předposlední etapě, měl v očích slzy a prázdnotu... A hlavně myšlenku, že tohle se nesmí opakovat.

V závěru minulé sezony si Roglič sice spravil chuť triumfem na Vueltě, jenže Tour je něco jiného. Symbol! Legenda, která z cyklistů dělá nesmrtelné! A tak se Roglič pustil do drsné přípravy. A totálně překopal všechny zvyklosti. Od 25. dubna neabsolvoval jediný závod. Dřel na vysokohorském soustředění, koncentroval se na trénink. A doufá, že coby jediný lídr týmu Jumbo Visma zvládne všechny nástrahy a při dojezdu v Paříži se konečně dočká žlutého trikotu.

„Snažil jsem se dělat věci jinak. Lépe. Fakt, že je Tadej mým krajanem, dodává vzájemnému souboji ještě větší náboj. Donutil mě stát se lepším," neskrývá Roglič, jak prestižně zápolení s další slovinskou hvězdou vnímá.

Tadej Pogačar může být relativně v klidu. Minulý rok šokoval senzační výhrou a zapsal se nesmazatelně do historie, když ovládl Tour de France jako druhý nejmladší závodník v historii a ke žlutému trikotu absolutního vítěze přidal puntíkatý dres pro krále vrchařů a bílý trikot pro nejlepšího jezdce do pětadvaceti let. Je nadmíru jasné, že nehodlá vyklidit pozice. Však také jeho tým UAE Emirates posílil sestavu o dva vrchaře (Majka, Hirschi), aby mladý Slovinec při útoku celkové pořadí dostal maximální podporu.

Tour de France 2021 však rozhodně nebude jen bitvou dvou Slovinců. Brutální silou disponuje Ineos Grenadiers. Britská formace minulý rok po pěti letech panování musela vyklidit trůn. A letos si hodlá vzít vládu zpět. I proto má sestavu, která nahání hrůzu.

Richard Carapaz má na kontě triumf z Gira, stejně jako Tao Geoghegan Hart. Chuť prvenství na Tour okusil Geraint Thomas, bronzový minulý rok na Staré dámě finišoval Richie Porte.

Dokáže někdo otupit sílu téhle sestavy? Zvláště, když potenciální lídři mají v zádech famózní sestavu domestiků Rowe, van Baarle, Kwiatkowski, Castroviejo?

Velké plány má stáj Israel Start-UP Nation. Vedení ambiciózní formace, která chce do tří let vyhrát Tour de France, však rezignovalo na pokus zaútočit na triumf s Chrisem Froomem. Čtyřnásobný šampion Staré dámy, který v zimě tým posílil, sice ve startovní listině figuruje, ale bude plnit jen roli fantasticky placeného domestika a kapitána, protože jeho výkonnost na celkový triumf nestačí. Lídrem tak bude zkušený Kanaďan Michael Woods.