Pogačar: Otázky ohledně dopingu mi nevadí, ale data prozrazovat soupeřům nechci

Pogačar jasně vévodí průběžnému pořadí letošního ročníku Staré dámy. Z posledního týdne zbývá odjet už jen pět etap a jezdec stáje SAE Team Emirates má k dobru více než pětiminutový náskok na druhého v pořadí Kolumbijce Rigoberta Urána. Během obou volných dnů se i proto musel vypořádat s různými nepříjemnými dotazy. Včetně toho, zda si odpovědi na otázky, jestli si pomáhá nedovolenými prostředky, dopředu připravuje.

"Můžete si být jistí, že mě to nijak neštve. Jsou to nepříjemné otázky, ale já naprosto chápu, proč se objevují, protože historie cyklistiky je v tomto ohledu opravdu hodně špatná," připustil Pogačar. "Odpovědi na podobné otázky si však nijak nepřipravuju. Já prostě jen miluju, když můžu jezdit na kole. A co s tím souvisí, to přijímám a akceptuju. Když je pak potřeba odpovědět na takové dotazy, mluvím rovnou od srdce," uvedl.

Doveze slovinský favorit Tadej Pogačar na Tour de France žlutý trikot lídra až do Paříže?

Přes jeho vstřícnost vůči dopingovým kontrolám se však i nadále zdráhá zveřejňovat všechna aktuální data o svém výkonu, aby tak neposkytl soupeřům možnou výhodu. "Tato otázka mi byla položena už několikrát. Možná jednou svá data zveřejním, ale pokud sdílíte všechna svá data, ostatní týmy mohou vidět vaše hranice a schopnosti v určitém terénu. A to opravdu není moc výhodné," prohlásil Pogačar.

Přiznal také, že je ze svého postavení v čele Tour o něco nervóznější, než se může zdát. I přes velký náskok chce však nadále útočit na jeho navýšení, kdykoliv se naskytne vhodná příležitost. "Nemyslím na konec Tour ani na nic jiného. Pokud budu mít příležitost vytvořit si ještě větší náskok, bude to jen dobře, protože člověk nikdy neví, zda v příštích dnech nemůže naopak ztratit. A není dobré, když se v jedné etapě propadnete natolik, že ztratíte třeba devět deset minut," řekl Pogačar.