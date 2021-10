Bikeři Stošek se Seewaldem Cape Epic nevyhrají, ze závodu museli odstoupit

Ještě po vítězné středeční třetí etapě vypadalo všechno velmi slibně. Stošek se Seewaldem se prezentovali vynikajícími výkony a vyhlíželi především páteční nejnáročnější etapu, v níž chtěli potvrdit skvělou výkonnost v těžkých stoupáních, kde se jim doposud dařilo na soupeře získávat náskok.

Sedmadvacetiletého Stoška však vyřadily z dalšího pokračování střevní potíže, které ho postihly ze středy na dnešek a znemožnily mu start v další etapě závodu v Jihoafrické republice. Seewald ji dnes odjel alespoň sám a chce závod dokončit.

"Je pro nás hodně smutné, že měl Martin zdravotní problémy, ale tak to prostě je. Myslím, že můžeme být pyšní na to, co jsme tu dokázali. A s očekáváním vyhlížet další Cape Epic. Ty zbylé etapy tu pojedu v ostrém tempu, abych nasbíral co nejvíc zkušeností. Ale nebudu zastírat, že jsem hodně zklamaný," okomentoval situaci Seewald.

Podobně zklamaný byl i manažer týmu Kristián Hynek, který Cape Epic v minulosti sám vyhrál a dobře tak zná úskalí extrémně náročného závodu. "Je to velké zklamání, ale přesně tohle je Cape Epic. Je to ohromně nevyzpytatelný závod. Tyhle věci se tu dějí, je to hodně častá záležitost a tentokrát to potkalo nás," mrzelo Hynka.

"Na druhou stranu, bereme to tak, že kluci tu měli etapové vítězství a další tři pódiová umístění, což je na to, že sem přijeli jako nováčci bez zkušeností, fantastický úspěch. I když se smutnou tečkou," dodal Hynek s tím, že pro příští ročník počítá s nasazením stejné dvojice závodníků.