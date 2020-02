Golfista Reed vyhrál v Mexiku, získal druhý titul WGC

Reed na hřišti Club de Golf Chapultepec ještě čtyři jamky před koncem ztrácel na čelo dvě rány, ale pak zahrál tři birdie za sebou a zvítězil se skóre -18 o ránu před krajanem Brysonem DeChambeauem. O třetí místo se podělili Španěl Joh Rahm a Erik van Rooyen z JAR, pátý skončil Rory McIlroy ze Severního Irska.

"Šel jsem do turnaje s tím, že se musím oprostit od řečí, ať už se týkají čehokoli, a soustředit se na sebe," řekl devětadvacetiletý Reed. "A to umím. Uzavřel jsem se do sebe a dělal nejlépe to, co umím. Golf," dodal předloňský vítěz Masters.

Patrick Reed (+4000) wins the 2020 WGC-Mexico Championship.

pic.twitter.com/0McNypA983 — Barstool Bets (@barstoolbets) February 24, 2020

Loni v prosinci si Reed na turnaji na Bahamách upravil pozici míčku v bunkru, což odhalil televizní záběr. Stále ale tvrdí, že nepodváděl. Před turnajem v Mexiku incident v rozhlasovém rozhovoru připomněl jeho krajan Brooks Koepka.

Reed navázal na titul z Cadillac Championship, kde se před šesti lety stal ve třiadvaceti letech nejmladším vítězem akcí World Golf Championship. Ve světovém žebříčku se po dvou letech vrátil do světové desítky a je osmý.