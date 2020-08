Můj život se smrsknul na hřiště a hotelový pokoj! Česká hvězda o dopadech pandemie

Po čtyřech letech se představí na domácím scéně. Česká golfistka Klára Spilková bude hlavní hvězdou turnaje Tipsport Czech Ladies Open 2020, který je součástí série Ladies European Tour (LET) a bude se hrát od pátku do neděle v Berouně. Nejlepší tuzemská hráčka za sebou má po restartu sezony už čtyři turnaje. V Sylvanii při Marathon Classic a při British Open neprošla cutem, v Toledu na Drive On Championship obsadila třiasedmdesátou pozici, při Scottish Open byla třiatřicátá.

Původně jste turnaj v Berouně do diáře nezařadila. Proč jste se rozhodla změnit plány a poprvé od listopadu se objevíte na turnaji Ladies European Tour?

Věděla jsem, že v Arkansasu hrát nebudu. Chtěla jsem si dát dva klidnější týdny doma s trenérem. Neplánovala jsem turnajovou účast. Ale jsem soutěživá, tudíž když se ozvali organizátoři, nedalo mi to spát a řekla jsem, že se turnaje zúčastním, přestože program po restartu sezony je hodně našlapaný. Cítím se unavená, ale snažím se harmonogram upravit, abych co nejvíce spala a dobře regenerovala. Nečinnosti bylo dost. Jsem ráda, že mohu konečně hrát. A čím více, tím lépe.

Máte za sebou dva turnaje v USA, následovaly další dva ve Skotsku. Šlo o hodně náročný návrat do soutěžního režimu?

Je hodně těžké hrát, protože chci hrát dobře a mám dobrou formu. Zase se učím hrát po dlouhé době pod tlakem. Ještě pár týdnů mi asi bude trvat, než se dostanu do správného rytmu. I proto jsem vlastně šanci hrát Tipsport Czech Ladies Open přivítala.

Výsledky po více než šest měsíců trvající pauze způsobené pandemií koronaviru vás uspokojily?

Všechna hřiště byla hodně náročná, podmínky byly velice složité. V Toledu, Sylvanii, Aberdeenu i Troonu provázel turnaje silný vítr a deštivé počasí. Nejnáročnější jsou časové posuny a lety. Ale posílilo mě to. Cítím se silnější. A jsem vděčná, že poslední dva roky byly jaké byly, byť jsem nehrála skvěle a nezářila. Vnitřně jsem přesvědčená, že jdu správnou cestou.

Na turnaji v Česku se představíte po čtyřech letech. Jaké jsou nejsilnější vzpomínky na předešlá domácí vystoupení?

Asi na první turnaje na Albatrosu, kde jsem hrála dobře a moc se mi tam dařilo. Na opačném pólu by byla má vystoupení na Dýšině, kde jsme si s hřištěm moc nerozuměla. Doufám, že Beroun bude hrát se mnou. Moc se těším. Hřiště je v krásném stavu. Pro mě jde o domácí prostředí. Mohu mluvit rodným jazykem, dopřát si česká jídla a třeba i malé pivo.

Prozradíte ambice, s nimiž do turnaje v Berouně vstoupíte?

Snažím se jít vpřed. Každý den hrát nejlepší golf, který umím. A to je plán i pro nadcházející víkend. Chci být více konzistentní. Učit se hrát pod tlakem. Držet si správné nastavení mysli. Ale to člověk nenatrénuje jinak než v turnajích.

Je pro vás příjemné, že po čtyřech turnajích bez divácké kulisy mohou v Berouně na hřiště golfoví příznivci?

Jsem za to moc ráda! Hlavně na British Open to bylo hodně smutné. Bez diváků nejsou turnaje tak grandiózní. Jistě, člověk má větší klid a může se více soustředit na hru. Ale diváci ke sportu patří a já postrádala jejich energii.

Anna Krčmářová

S ohledem na množství turnajů a přeletů, které jste absolvovala, se testy na koronavirus staly součástí vašeho života. Jak je snášíte?

Zatím jsem jich absolvovala sedm. Nejde o nic příjemného, ale chápu, že jde o nutnost. Kvůli golfu to člověk přetrpí. Snad bude vše brzy v normálu. Hodně opatření mi připadá zvláštních. Přijde mi přitažené za vlasy mít v mobilu aplikaci, která by měla ukazovat, zda je člověk zdravý nebo ne. Nicméně konečně mohu po dlouhé době dělat, co mě baví. Mám zpět životní motivaci, a to je zásadní.

Mnoho sportovců, kteří byli v plném zatížení, byli při testech pozitivní. Představuje každé odebrání vzorku stresující záležitost?

Ano. Přiznávám, že jsem z toho zmatená. Člověk může běhat, hrát tenis, golf, jít plavat, a pak najednou musí na čtrnáct dnů do karantény, přestože nemá žádné příznaky. Já rozumím, proč je to potřeba a vše dodržuji. Nicméně je to psychicky náročné.

Která pravidla související s pandemií koronaviru, kromě nutnosti podstoupit testy, vás během turnajů nejvíce omezují?

Je jich hodně. Já byla předešlé čtyři týdny buď na hřišti nebo v hotelu. Nemohla jsem jinam. Můj život se smrsknul na hřiště a na hotelový pokoj. Snídaně? Na pokoji. Večeře? Na pokoji. Před hotel jsme se chodili nadechnout čerstvého vzduchu. Ale obejít jsme ho nesměli. Chybí mi svoboda jít na obyčejnou procházku. Dát si jídlo v restauraci. A to je myslím pro člověka hodně důležité. Trávíme na turnajích celý rok. Ano, jsme ubytované v krásných hotelových komplexech, kde se o nás skvěle starají, ale nežijeme... Vydržet pár týdnů v daném režimu možné je. Ale do konce života takhle fungovat nechci.