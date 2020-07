Špatná zpráva pro baseballisty. Přišli o vrchol sezony

Čeští reprezentanti do 23 let slaví titul mistrů Evropy.

Šampionát měl být vrcholem pro hráče, kteří loni získali na ME U23 v Praze zlaté medaile. „Odložení MS je pro mě velkým zklamáním. Tým byl po loňském úspěch na Evropě nachystán ukázat svou sílu i ve světovém měřítku," reaguje na zprávu hlavní trenér Vladimír Chlup.

„Příští rok budou chybět hráči ročníku 1997. Bude tak potřeba téměř kompletně přestavit obranu ve vnitřním poli, takže nás čeká přes zimu dost práce," kaboní se kouč. Pokud by tato situace nastala, reprezentace by přišla např. o Ondřeje Satoriu, Martina Červinku a Filipa Smolu, tedy dlouholeté reprezentanty v této věkové kategorii, z nichž někteří už pravidelně nastupují také v A týmu a mají za sebou zkušenosti z ME mužů a olympijské kvalifikace.

Trenér Vladimír Chlup

Jan Beneš

„Je to pro nás velké zklamání. Měla to být naše jediná mezinárodní akce a vlastně vrchol sezony, který teď najednou zmizel. Zpráva je pro mě a kluky ročníku 1997 o to smutnější, protože Mexiko mělo být vůbec našim posledním turnajem v reprezentaci U23 a také naše poslední mládežnické mistrovství světa. Turnaj, kterým se rozloučíme s touto etapou baseballového života," je rozladěn Martin Červinka.

Hráči i s trenérem věřili, že by se tentokrát mohli na světové scéně prosadit více než v roce 2018 v Kolumbii, kde skončili na 12. místě. „Do Mexika jsme se těšili a věřili, že bychom byli schopni uhrát historický výsledek. Máme parádní tým, zkušenosti z mezinárodních turnajů. Také složení týmů na MS nám hrálo do karet," potvrzuje ambice reprezentantů Červinka. „Nezbývá než popřát klukům na příští rok hodně štěstí a ať jim to ukážou i za nás, ročník 1997. Bylo nám ctí oblékat 'třiadvacítkový' dres a reprezentovat v něm naši zemi," dodává zklamaný odchovanec Draků Brno a druhý nejlepší pálkař kvalifikačního turnaje o OH.

Navrhnou posunutí věkové hranice

Zklamání neskrývá ani Petr Ditrich, předseda ČBA. „Samozřejmě je to obrovský problém. Stále jsme věřili, že se MS uskuteční, ale zdravotní situace v oblasti se zhoršuje, takže jde asi o rozumné rozhodnutí. Nic s tím nenaděláme."

Všechny sporty nyní řeší také finanční otázku rušení akcí a jejich přesouvání na rok 2021, nejinak je tomu u baseballu. „Organizačně a ekonomicky to bude velmi náročné," potvrzuje Ditrich. Situaci s hráči, kteří by kvůli věku o turnaj přišli, chce ale ještě řešit. „Pokusíme se prosadit posunutí věkové hranice o rok, aby mohl hrát náš zlatý tým z ME," avizuje.

Nový termín MS byl stanoven na 24. září - 3. října 2021. Odloženo na příští rok bylo také ME žáků a ME juniorů. Jasný zatím není termín kvalifikačních turnajů na World Baseball Classic, které se měly hrát v březnu v USA, a kde měl o účast v hlavním turnaji bojovat také český reprezentační výběr pod vedením Michaela Griffina. V roce 2021 by se mělo hrát také ME mužů.

Účastníci MS U23: Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Mexiko, Kuba, Venezuela, Nikaragua, Česká republika, Německo, Jihoafrická republika, Nový Zéland, Čína.