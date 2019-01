Samková vyrazila dobýt Ameriku. Na MS ale Češi posílají i 61letého snowboardistu!

Osmnáct reprezentantů vyslala Česká republika na letošní světový šampionát akrobatických lyžařů a snowboardistů. V americkém Utahu sice nebude obhajovat zlato v paralelním obřím slalomu snowboardistka Ester Ledecká, která letos dala přednost mistrovství světa v alpském lyžování, ale i tak bude mít Česko několik želízek v ohni.

Medaili by chtěla získat snowboardkrosařka Eva Samková. Pětadvacetiletá závodnice má ve své sbírce zlato a bronz z olympijských her, stříbro z prestižních X-Games, tituly z juniorských mistrovství světa, avšak cenný kov ze seniorského světového šampionátu jí stále chybí. Do Solitude, kde se snowboardkros pojede, zamířila rovnou ze soustředění v Coloradu. „Sněhové podmínky byly vynikající, jsem hodně spokojená, skvěle jsem si zatrénovala," pochvalovala si Samková.

Na medaili by ráda zaútočila i Šárka Pančochová, která se představí na již šestém mistrovství světa. Osmadvacetiletá snowboardistka získala stříbro ve slopestylu na světovém šampionátu před osmi lety. V aktuální sezoně se blýskla čtvrtým místem na Světovém poháru v Číně.

Kromě Samkové a Pančochové bude ve snowboardových disciplínách bojovat o co nejlepší výsledek ještě třináct dalších Čechů. Mezi akrobatickými lyžaři bude Českou republiku reprezentovat pětice závodníků, chybět mezi nimi nebude zkušená skikrosařka Nikol Kučerová.

Leoš Prokopec na světovém šampionátu v roce 2015.

Michal Osoba

Pozornost na svahu v Park City jistě upoutá i veterán Prokopec. S alpským snowboardingem začal v 41 letech a na mistrovství světa startoval už před čtyřmi lety v Rakousku, kde se srazil se svým slovenským vrstevníkem a jízdu nedokončil.

V aktuální sezoně absolvoval v 61 letech debut ve Světovém poháru ve slovinské Rogle, kde dojel v kvalifikaci poslední. Vyjeté body mu ale k účasti na šampionátu v USA stačí. Náklady na svůj start si snowboardový nadšenec hradí sám.