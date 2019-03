Nejbezpečnější město? Ostře střežený Špindlerův Mlýn

„Nejde o demonstraci síly. Žádní policisté s dlouhými zbraněmi. Návštěvníci to nepocítí," reagovala policejní mluvčí Ivana Ježková. Policisté, kromě dopraváků, nejsou na očích, ale všude. „Všechno jsme zatím vyřešili domluvou," zrekapitulovala hlídka.

Automobilisté bez rezervace parkovacího místa nemají šanci do Špindlu dojet. Mekku světového lyžování chrání síto řady silničních kontrol. Policisté odkláněli vozy na záchytná parkoviště ve Vrchlabí už během pátečního dopoledne. Parkovací plocha, zaplněná hned ráno, vznikla z dvoukilometrového úseku mezinárodní silnice. Turisty odtud vozí kyvadlově autobusy.

Fanoušci lyžování v ulicích Špindlerova Mlýna.

Vladislav Prouza, Právo

„Lidé to chápou. Pokud by nějaké auto přes nás projelo, daleko nedojede. Takhle to bude také v sobotu," konstatovali dopraváci. „Jenom někteří týpci z Prahy občas reptají, že na to nemáme právo," podotkli.

Klíče od Špindlerova Mlýna drží na vrchlabské výpadovce trojice pořadatelů. Někomu by mohli připomínat do normálního života načas vrácené bezdomovce. „Bezďáci nejsme. Nevíme, kdo na přišel," oponovali. „I kdyby byli, čemu by to vadilo. Šlo by o příkladnou ukázku, jak je vhodně zapojit," říká další z pořadatelů. Muži ve žlutých bundách spolurozhodují, koho pustí a koho vrátí. Práci dělají svědomitě. Otázku, kolik za kouzelnou samolepku chtějí, odbyli nechápavě. „To nás ani nenapadlo," tvrdili.

Slovenští fanoušci jsou ve Špindlerově Mlýně hodně slyšet.

Vladislav Prouza, Právo

Organizaci jedné ze série nejprestižnějších lyžařských závodů zvládla česká armáda pořadatelů a policistů lépe než alpská střediska, kde vládne německý ordunk. Špindlerovské komunikace jsou volnější než ve vrcholné sezóně, centrem lze chodit lze bez ostrých loktů. Středobodem dění je Svatý Petr, jemuž vévodí slovenské vlajky. „Petra Vlhová vyhraje. A Češi, ti ať závidí," křičí Slováci, jichž přijely slovenskou lyžařku podpořit stovky ne-li tisíce.

Sílu magnetu Světového poháru, jenž do Špindlu zavítal po osmi letech, neoslabila neúčast nejúspěšnější české lyžařky Ester Ledecké. Pořadatelům se podařilo téměř vyprodat všechny vstupenky za 99 korun na stání podél závodní svatopeterské Černé sjezdovky i nejdražší lístky na VIP Gold tribuně s veškerým komfortem pro dvě osoby za 60 tisíc korun.

Slovenský fanoušek měl z triumfu krajanky Petry Vlhové v obřím slalomu jistě radost.

Vladislav Prouza, Právo

Fanoušci a týmy závodníků zaplnili desetitisícovou ubytovací kapacitu Špindlerova Mlýna už během minulého týdne. „Návštěvníky jsme ubytovávali po celém Podkrkonoší, prakticky po Jičín. Špindl ještě v pátek nabízel možná dvacet míst na ubytování po těch, co na poslední chvíli stornovali pobyty. Ceny vícedenních pobytů nestouply. Krátkodobé pobyty ale vyjdou jako na nejdražšího Silvestra," přiblížil Martin Jandura ze špindlerovského infocentra.