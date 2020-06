Černousov chce zpět do Světového poháru. V barvách Švýcarska

Bronzový medailista z olympijských her a mistrovství světa v běhu na lyžích Rus Ilja Černousov má v plánu obléknout švýcarskou kombinézu a reprezentovat vlast své manželky, biatlonistky Seliny Gasparinové. Po čtyřletém působení v dálkových bězích, v nichž nastupoval za tým Lukáše Bauera, se chce vrátit mezi elitu do Světového poháru. Jeho cílem je účast na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022.

"Čtyři roky jsem závodil v dálkových bězích. Byla to dobrá zkušenost, ale já chci něco jiného. Svěťák je jiná liga," řekl v rozhovoru s listem Blick Černousov, který má za sebou pozoruhodný příběh.

V roce 2017 se objevily spekulace, že právě on byl informátorem Světové antidopingové agentury, jejíž vyšetřování vedlo k diskvalifikaci Alexandra Legkova a Maxima Vylegžanina z olympijských her v Soči. Všichni tři Rusové tam ovládli závěrečný závod na 50 km. Legkov a Vylegžanin byli posléze do výsledkové listiny vráceni. Černousov rázně popřel, že by poskytl informace vyšetřovatelům.

Už v roce 2016 se rozhodl stáhnout z elitního seriálu. Hlavně prý proto, aby mohl být s rodinou. "Kdybych zůstal v reprezentaci, byl bych tři týdny v měsíci pryč. Neviděl bych svou dcerku vyrůstat, to jsem nechtěl," uvedl třiatřicetiletý lyžař, který získal v roce 2014 v Soči olympijský bronz na 50 km volnou technikou. O tři roky dříve skončil na MS v Oslu třetí ve skiatlonu.

Ve Světovém poháru vyhrál dva závody, teď se do něj hodlá vrátit. "Motivaci mám, ale bude to těžké. Čeká mě v létě hodně práce. Pak zkusím získat švýcarský pas. Potřebuji štěstí, aby šlo všechno hladce," prohlásil. Fakt, že ruští lyžaři momentálně nemohou kvůli dopingové aféře z roku 2014 startovat na olympiádách pod svou vlajkou, ho prý ke změně dresu nevedl. "Hlavní důvod je, že tu žiju, a další, že je to pro mě jediná možnost, jak pokračovat v kariéře. K dopingu nemám co říct, k tomu nejsem kompetentní. Je jen škoda, že člověk pořád o něčem slyší. Jsem přesvědčen, že většina sportovců trénuje bez dopingu," řekl Černousov.