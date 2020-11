Koronavirus, problémy s můstkem a sněhem. Sdruženáři budou doufat ve falešnou formu

Hovořit o tom, jaká bude za těchto okolností forma, je nesmírně obtížné. Nevíme, co máme čekat, protože sportovní stránka byla v poslední době na druhé koleji," uvedl trenér Marek Šablatura v tiskové zprávě. "Uvidíme, co nastane, až se kluci zapojí do plného tréninku. Teď jim chceme především poskytnout čas, aby se vzpamatovali a naskočili zpět do klasického režimu," prohlásil.

Úvod Světového poháru vynechá Lukáš Daněk, který měl už v létě tréninkové výpadky kvůli celkovému oslabení organismu. Nedávno měl také koronavirus, kterým si prošli i Tomáš Portyk, Ondřej Pažout a Jan Vytrval. Ten strávil v izolaci 20 dnů, protože měl dva pozitivní testy za sebou.

Kvůli koronavirovým omezením nemohli sdruženáři využít lyžařský tunel v Oberhofu a ze soustředění v Rakousku museli rychle domů po pozitivních testech dvou závodníků. Komplikace s tréninkem mají i ve Finsku. Ve středu se měli přesunou do Ruky, kde však není sníh, a tak si prodlouží pobyt v Rovaniemi ještě o týden.

Patálie i ve Finsku, musí se měnit plány

"Musíme improvizovat, jak se dá. Jsme rádi, že zde máme k dispozici alespoň tříkilometrový okruh vytvořený z loňského sněhu. Minulý týden sice napadlo asi dvacet centimetrů, ale vše brzy roztálo," řekl Šablatura. "Jsem v kontaktu s trenérem finského reprezentačního družstva, které se chystá na kemp v Lahti. Tam je funkční alespoň můstek, který má ledovou nájezdovou stopu a umělohmotný dopad. Pokud to protiepidemická opatření dovolí, umožní nám tam společnou přípravu," dodal.

Světový pohár v Ruce začne v pátek 27. listopadu. Účastníci se budou muset po otestování zdržovat v bublině a řídit se budou devítistránkovým manuálem. "Už teď v hotelu v Rovaniemi máme vyčleněnou polovinu patra, část posilovny, haly i prostoru na jídlo. Řídíme se podle speciálně připraveného harmonogramu, v jednotlivých prostorech se střídáme shodou okolností s českými běžci. Navíc třikrát denně vyplňujeme dotazník týkající se covidu-19," uvedl Šablatura.