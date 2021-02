Životní závod Zabystřana, v kombinaci si dojel pro deváté místo

Třiadvacetiletý Zabystřan byl po úvodním superobřím slalomu dvacátý, ale díky desátému času ve slalomu se poprvé v kariéře dostal do nejlepší desítky. Dosavadním maximem českého reprezentanta v individuálních závodech bylo 15. místo v kombinaci z předloňského MS v Aare, ve Světovém poháru je jeho nejlepším výsledkem 19. příčka.

"Jsem strašně rád za ten výsledek. Ve slalomu jsem se cítil naprosto šíleně, ale tak se museli cítit úplně všichni. Byl to takový led, jak to napreparovali, takže to byl zvláštní pocit, ale přijel jsem do cíle a viděl sedmičku. Potom mě ještě dva lidi předjeli, ale určitě strašná spokojenost," řekl Zabystřan.

Schwarz, na kterého Zabystřan ztratil 3,83 sekundy, zvítězil o čtyři setiny před obhájcem titulu Alexisem Pinturaultem z Francie. Bronz získal Loic Meillard ze Švýcarska, čtvrtou příčku obsadil nečekaný vítěz dopoledního superobřího slalomu Kanaďan James Crawford.

"Byla to hodně náročná trať. Byla hodně namrzlá, ale jelo se mi na ní dobře. Musel jsem hodně riskovat, abych Pinturaulta předstihl," uvedl pětadvacetiletý Schwarz, jenž získal první zlato v kariéře. Předloni na mistrovství světa obsadil třetí místo ve slalomu a v kombinaci.

Vincent Kriechmayr, který na šampionátu vyhrál oba předchozí závody ve sjezdu a v superobřím slalomu, byl po úvodní části třetí, ale slalom nedokončil. Rakouský reprezentant se stejně jako další specialisté na rychlostní disciplíny nedokázal vyrovnat s technicky náročnou tratí a ledovým povrchem.