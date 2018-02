Pobijeme se? Ale i pozdrav od legendy Míky. Jizerská padesátka na vlastní kůži

Máte rádi ticho, upřednostňujete komorní atmosféru před návalem lidí, prázdné stopy? Tedy přesně pravý opak toho, než co v Bedřichově v den startu panuje? Já rozhodně. Přesto jsem se na start legendárního laufu postavil už posedmé, pokud tedy započítám i neoficiální, ale podle mě také nejkrásnější ročník 2014, jehož výsledky se kvůli nedostatku sněhu na trase nikam nezapočítávaly. Myslím, že podobný nesmiřitelný paradox zažívají i mnozí další. Nechť je to důkazem, že na Jizerské 50 vás pohltí specifická atmosféra, kterou si chcete opakovat. Jako závodník i divák. Dál si můžete přečíst střípky z ní.

Šrumec

„Tady nemůžete zastavovat," nekompromisně reaguje na dopravu dohlížející policista, když jedno auto zastaví na silnici pod stadiónem, aby z něj mohl i s lyžemi vystoupit účastník laufu. Celé horské středisko totiž v den hlavního závodu zažívá pořádný šrumec. Lauf běží bez pár stovek pět tisíc běžkařů. K tomu si připočítejte davy fanoušků. Suma sumárum pro pořadatele a obec s ani ne čtyřmi stovkami obyvatel logisticky celkem náročná akce. Punc výjimečnosti celé scenérii dodává helikoptéra kroužící nad stadiónem, ze které dění televize snímá z ptačí perspektivy.

Prolínání pestrých světů

Určitá nervozita, aby vše hladce plynulo, je cítit i ze závodníků. Slyšet jsou otázky: co jsi namazal, kde se na mázu nestojí fronta, stihnu to ještě do startu mé vlny? Ale nenechte se zmást. Mírné napětí zároveň tiší všudypřítomné známky toho, že jde o zábavu. Tuhle má slečna klobouk ve tvaru horského hotelu Ještěd, támhle si zase dávají na posilněnou něco ostřejšího, žertovné zmínky o soupažení jsou rok od roku častější. Možná, že právě v kontrastech tkví jedno z kouzel Jizerské padesátky. Prolínání pestrých světů. Ostatně na totožnou trať se vydávají profesionální běžci, kterým jde o hodně. Síly s nimi změří tisíce hobíků, jimž jde především o dobrý pocit. Přesto panuje pospolitost.

Start Memoriálu expedice Peru 1970

A už jsme na startu. Ženy ve čtvrt na deset, nejlepší muži o patnáct minut později. Kvůli hokejovému zápasu na olympiádě v Koreji vše o půl hodiny později než tradičně. Jednotlivé vlny se vydávají na několikahodinovou štreku v pětiminutových intervalech. Vzrušení umocňuje imitace tlukotu srdce, který duní při výstřelech stadiónem. Prásk! A už se jede. V úvodu nemusíte nikam spěchat, čas se vám počítá až při průjezdu kobercem, který snímá signál z čidla, které má každý laufař upevněné nad kotníkem. A jelikož tedy na začátku spěchat nemusíme, připomeňme si, že Jizerská 50 se od roku 1971 jezdí jako Memoriál expedice Peru na uctění památky patnácti horolezců zahynuvších pod Huascaránem. V roce 1970 v rámci tréninku na výstup se závodu účastnili. Ostatně hned po startu závodníci symbolicky objíždí zleva i zprava památník.

Pobijeme se?

Ale zpět do přítomnosti, už se jede, čas se počítá. Všem jde samozřejmě i o cenné vteřiny, ale někteří to staví nad solidaritu s ostatními. To poznáte hned v úvodu. Pokud tedy nejedete mezi elitou. Závodníci startují z osmi vln. A než se po startu tohle množství rozptýlí do snesitelných rozestupů, chvíli to potrvá. Do té doby si připadáte jako náboj ve stejnosměrném proudu, který v úvodu pohání fanoušci s řehtačkami a trumpetkami. „K...a, to se tady pobijeme?!", vyčiňuje jeden běžkař netrpělivci, který si dost bezohledně probíjí cestu kupředu, nehledíce na hůlky a lyže ostatních. Nutno dodat, že on je spíše výjimkou.

Občerstvovací stanice

Tyhle trhové pokřiky na trati slyšíte tuze rádi: „Ionty!" „Čaj!" „Gel!" „Ionty!" „Čokoláda!" „Sušené meruňky, švestky!", Banán!". To jste právě dojeli na občerstvovací stanici. První je v Kristiánově před táhlým stoupáním, další čtyři následují. Tentokrát se nemazalo klistrem, tudíž odhozené stovky kelímků se na lyže nelepí a nedrhnou.

Největší borci

„Napravo je pomníček, Jägerova smrt," popisuje průvodce na Kristiánovské cestě na nejvyšší bod trasy na Rozmezí nevidomému závodníkovi, kterých na trati potkáte spoustu. Jen za pomocí síly rukou jedou i invalidé. „Borci," v duchu je obdivuji. Když je mnozí předjíždí, povzbudí je, zafandí. Klobouk dolů!

Setkání s legendou

A ten musíte pomyslně smeknout mockrát. Při táhlém sjezdu od Knajpy si před sebou všimnu čísla patřící členovi Klubu mistrů Jizerské 50, který sdružuje členy s třiceti a více starty. Potkáte jich několik. Tohle byl Ladislav Míka, který nevynechal ani jeden ročník. Jako jediný. Letos už prý jel tak trochu z hecu kvůli kamarádovi. „Dobrý den!", pozdravím ho. „Ahoooj", odpoví s úsměvem. V roce 1968 byl u prvního ročníku závodu, od té doby nechyběl ani jednou. Na startu, ve stopě i v cíli můžete narazit na další zajímavé lidi. Jen namátkou. Jiří Beran, pětinásobný vítěz Jizerské padesátky, dosud drží rekord v počtu triumfů. Bývalý primátor Prahy Pavel Bém. Známý český kardiochirurg Jan Pirk, který mimochodem nedávno operoval Aleše Suka, učitele z Vrchlabí, který učil hned čtyři olympioniky v Pchjongčchangu. Není to krásně propojené? Stálice závodu architekt a herec David Vávra. A mnoho dalších.

Nejkrásnější osadou v republice

V závodním shonu je potřeba najít i čas na kochání se. Vhodné místo je při sjezdu na Jizerku, osadu s neoficiálním titulem nejkrásnější v republice. Tady je často nejchladněji v celém Česku. Času na koukání se je dostatek, z kopce to pěkně frčí. Po pravé straně máte symbol Jizerky horu Bukovec. Tady už jste těsně před polovinou závodu. A v pořadí třetí občerstvovací stanicí.

Funící had

Doplnit tekutiny a energii a zpátky do stopy. Trať se stáčí zpátky k Bedřichovu. Závodníky čeká cesta zvaná Promenádní. Na dlouhé, jen mírně zvlněné rovince se krásně otvírá pohled na vinoucího se hada běžkařů. Kdyby byl větší mráz, možná by nad ním byla znatelná i pára ze stovek funících plic.

Kdo vyhrál?

Zvládli jste to dočíst až sem? V tom případě už to může začínat být trochu únavné, ale nedivte se. V těchto místech těžknou nohy a začínají být cítit ruce všem. Obzvlášť na nejprudším stoupání ze Smědavy. Přeskočme proto o několik kilometrů dál. Až na Hřebínek, odkud je to do cíle už „pouhých" deset kilometrů, jak na trase průběžně informují cedule. Mnozí možná ani netuší, že zde do nich ionty a sušené ovoce a další v této chvíli luxusní zboží láduje jedna z nejlepších českých horolezkyň Alena Čepelková. „Kdo vyhrál?", ptám se. Tohle se člověk většinou dozvídá až v cíli. „Pedersen," dozvídám se. Jizerka mu svědčí, vyhrál už potřetí. A Kateřina Smutná byla tentokrát druhá.

Endorfinový cíl

Dojezd do cíle je vždy krásný. Člověk je plný endorfinů, to je to nejdůležitější. Přesto závěrem. Před rokem jsem to zvládl za 4 hodiny a 77 vteřin. Letos jsem si říkal, že by bylo fajn dát to pod čtyři hodiny. Výsledek? Zlepšil jsem se o pět vteřin. Skol!