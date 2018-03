Koudelka i Kožíšek postoupili v Lahti z kvalifikace do závodu SP

Oba čeští skokané na lyžích Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek postoupili na Světovém poháru v Lahti do nedělního závodu. Pět dnů po skončení olympijských her obsadil Koudelka v dnešní kvalifikaci 23. místo, Kožíšek prošel ve Finsku do soutěže ze 47. příčky.