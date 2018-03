Česká snowboardistka zazářila ve Světovém poháru. Po dvou letech je na stupních

"Je to krásný zakončení sezóny. Do léta půjdu s pocitem, že to má smysl. Je to velká motivace pokračovat dál v tréninku a zlepšovat se v tricích," radovala se Pančochová v tiskové zprávě svazu z nejlepšího výsledku sezóny.

"Neočekávala jsem tady od sebe nic, chtěla jsem si zajet nejlepší jízdu. S nikým se neporovnávat, jen sama se sebou. Koncentrovala jsem se na sebe a vyplatilo se to," řekla šestnáctá žena z olympijského slopestylu v Pchjongčchangu.

Na premiérovou výhru v posledním slopestylu sezóny dosáhla Ruska Sofija Fjodorovová se ziskem 80,46 bodu. Sedmadvacetiletou Pančochovou od stříbrné norské reprezentantky Silje Norendalové dělily pouhé dva body a 21 setin.

"Šance (na lepší místo) určitě byla. Měla jsem technicky dobrý raily, možná nejtechničtější ze všech holek. Kdyby se mi v poslední jízdě podařil zajet ještě jeden trik, který jsem chtěla, tak bych určitě byla ještě výš. Škoda, ale takhle na konec sezóny, kterou poznamenalo zranění, jsem hrozně ráda za to třetí místo," řekla snowboardistka, před týdnem druhá v závodu Evropského poháru v Peci pod Sněžkou.

V italském středisku se ve čtvrtek jela kvalifikace a mezi šestici finalistek se Pančochová dostala z pátého místa. "Bylo škaredé počasí, začalo hodně sněžit, ale naštěstí se mi podařilo zajet docela dobrou první jízdu. Navíc jsem jela skoro až jako poslední, takže jsem věděla, že už mě nikdo nemůže vystrčit," řekla.

Ve finále se tradičně jely tři jízdy, české reprezentantce se povedla ta druhá, za kterou si vysloužila 76,05 bodu. "Dala jsem asi nejlepší jízdu za celý týden, co tady jsem. Bylo to super a čistý. Celkově je tady ten park strašně příjemný, překážky jsou friendly, člověk se jich nemusí bát. Hrozně ráda sem jezdím," řekla Pančochová.

Bývalá vítězka Světového poháru slopestylu byla naposledy v této disciplíně třetí v březnu roku 2016 na závodech ve Špindlerově Mlýně. Potom ještě skončila ve stejném roce v listopadu ve Světovém poháru třetí v Big Airu v Miláně.