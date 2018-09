Wade odehraje za Miami poslední sezónu v NBA

Trojnásobný mistr NBA Dwyane Wade s basketbalem nekončí. Šestatřicetiletý rozehrávač ohlásil, že v dresu Miami odehraje ještě jednu sezonu. Podle médií by měl v tomto týdnu podepsat roční smlouvu na 2,4 miliónu dolarů, vydělá tedy přes padesát miliónů korun.

Rozhodnutí o pokračování kariéry oznámil v neděli v emotivním videu nazvaném Poslední tanec. "Považuju za správné požádat vás chlapci, abyste se ke mně připojili na poslední tanec, v mé poslední sezóně," řekl Wade v nahrávce na YouTube.

Miami pomohl v roce 2006 získat první titul jako neužitečnější hráč finále a s Heat došel až na vrchol ještě v letech 2012 a 2013. Je držitelem řady klubových rekordů. Nyní ho čeká šestnáctá sezóna v NBA.

Wade nechal fanoušky v napětí, zda bude pokračovat, čtyři měsíce. Do Miami se vrátil v únoru z Clevelandu, předtím hrál také za Chicago.

V NBA má průměr 22,5 bodu, 5,5 asistence a 4,7 doskoku na utkání. Po únorovém návratu do Miami odehrál 21 zápasů, dál než do prvního kola play off se však floridský celek nedostal.