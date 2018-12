Hruban trápil Francouze, pak došla pára. Nejlepším střelcem byl i s otékajícím kotníkem

Češi, kteří už měli postup jistý, se skutečně o výhru nad favoritem skupiny připravili až nepovedenou koncovkou. „Na konci jsme dostali tvrdou lekci, co se na této úrovni může stát během pár minut, když se rozpadne organizace hry. Než jsme se stihli vzpamatovat, zápas byl ztracen," připouštěl kapitán Pavel Pumprla po prohře 65:79.

Výsledek je pro národní tým krutý. „Přes 36 minut jsme hráli opravdu skvěle, ale v závěru už nám zřetelně chyběla síla, zatímco Francie dala do hry čerstvé chlapce a jinak úplně vyrovnaný zápas rozhodla jasně pro sebe," řekl izraelský trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg, podle nějž to je další cenná zkušenost pro jeho hráče.

Reprezentanti přitom našli účinnou taktiku. „Byli jsme v nevýhodě výškově a scházelo nám pod košem i pár kil, tak jsme se to celý zápas snažili kompenzovat účinnou zónovou obranou a museli doufat, že to nebude soupeři padat z dálky," líčil Hruban, jenž výtečnou hrou potrápil Francouze a hlavně jeho zásluhou ještě 3,5 minuty před koncem domácí vedli 65:61.

Hrubanův start v Rusku nejistý

Soupeř měl ale pro napínavý závěr víc energie i klidu a basketbalové jistoty. „Tak to už občas chodí. Došla nám pára, rotace byla úzká a soupeř nás uběhal a umlátil," přiznával autor dvaceti českých bodů Hruban. „První poločas jsem se cítil perfektně, padaly mi do koše lehce i trojky, ale pak mě pohmoždění kotníku vyhodilo z rytmu," připouštěl.

Z tejpů si Hruban ale nechal udělat provizorní dlahu a po ošetření se na poslední čtvrtinu vrátil do hry. „Musel jsem jít zabojovat. V rozhodující chvíli jsem bohužel v poslední čtvrtině nedal dvě napůl těžké střely," dodal nymburský křídelník, jenž se trochu obával, jestli bude schopen odcestovat v neděli k dalšímu kvalifikačnímu utkání do Ruska. „Začalo to otékat, takže noha bylo potřeba pořádně zaledovat a doufat, že se mi tam během víkendu neudělá velká bambule," prozradil.