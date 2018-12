Debakl od Norek Češky nerozhodil. Věří, že v boji o všechno pomůžou zkušenosti

Po debaklu od Norska čeká české házenkářky na mistrovství Evropy ve Francii klíčový zápas. Ve skupině D doposud oba zápasy prohrály a o bytí a nebytí hrají ve středu od 18 hodin s Německem. Ani případná výhra však svěřenkyním trenéra Jana Bašného nemusí k postupu do čtvrtfinálové skupiny stačit.

České házenkářky si na poslední zápas v základní skupině na ME věří.

„Mohli jsme počítat, že s Norkami nic neuhrajeme. Nerozhodí nás to. Teď jsem rozhozený trochu jen já, ale to se zlepší. U hráček taky. Připravíme tým tak, aby byl na rozhodující zápas nachystaný," upozorňuje Bašný po čtrnáctigólové porážce. „Oproti loňskému mistrovství světa, je to o tři branky lepší," dodává.

V podobném duchu hovoří i střední spojka Šárka Marčíková, která byla proti Seveřankám se čtyřmi góly nejlepší střelkyní českého týmu, a to přitom začínala na lavičce. „Norky nás přejely, ale na porážku musíme rychle zapomenout a soustředit se na duel s Německem. Ony hrají úplně jiným stylem, který by nám mohl vyhovovat."

„Jejich hra je relativně jednoduchá. Devadesát procent řeší střelbou ze středu nebo souhrou s pivotem," vysvětluje Bašný.

Česká střední spojka Šárka Marčíková rozehrává akci v zápase proti Norsku.

Robert Grim/chf.cz

Němky na úvod šampionátu senzačně porazily obhájkyně titulu a úřadující vicemistryně světa Norky o jeden gól, ve druhém zápase ale prohrály s Rumunskem. „Možná si už myslely, že to půjde samo," myslí si Bašný, podle kterého má český tým oproti soupeři jednu velkou výhodu.

„Němky mají mladý tým, který ještě v tomto složení nikdy nehrál rozhodující zápas o postup na tak velkém turnaji," podotýká.

Češkám ale k postupu do čtvrtfinálové skupiny nestačí jen porazit Němky. Důležitý je také výsledek druhého duelu mezi Rumunskem a Norskem, který v Brest aréně začíná o tři hodiny později. Aby házenkářky pokračovaly v turnaji, musí Seveřanky vyhrát nebo remizovat. V opačném případě české hráčky na šampionátu končí.