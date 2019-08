Dobrá zkušenost. Korejci nás připravili na Japonsko, tvrdí po výhře Auda

Převedli dvě odlišné basketbalové tváře. Vedle parádní hry i spoustu chyb a ztrát. Češi sice vyhráli také druhé utkání na turnaji v Soulu, který je pro všechny účastníky poslední přípravou před MS v Číně, jenže proti domácím Korejcům se nadřeli asi víc, než by sami čekali.

„Byla to pro nás ve všech směrech dobrá zkušenost. Korea hraje rychlý basket, asi podobný styl jako Japonsko, takže díky tomu to mohla být dobrá příprava na důležitý zápas, který přijde ve skupině v Šanghaji," říká Patrik Auda, jenž přispěl 19body.

Japonci poslali českému výběru pořádné varování, když porazili Německo, proti němuž byl národní tým před týdnem bez šance. „Odmítám řeči, že je sfoukneme v Šanghaji jako nic a o postupu rozhodne výsledek s Tureckem. I s Japonskem to bude děsně těžký zápas," uvědomuje si Martin Kříž.

„Japonci mají pod košem letošní devítku draftu Hačimuru, budují mužstvo už směrem k tokijské olympiádě a je fajn, že jsme si takový styl hry mohli otestovat už proti Koreji," míní Kříž, jenž měl těžkou roli při střežení naturalizovaného Američana v dresu domácích. Český pivot odvedl slušnou práci, přesto byl Na Kun-a nejlepším střelcem nedělního utkání.

Jaromír Bohačík (vlevo) v utkání s Koreou.

Mudra ČBF/Vaclav, ČTK

V první polovině utkání se českému výběru dařilo vystihovat přihrávky soupeře a vyrážet do rychlého protiútoku. Až zónová obrana domácích, v níž hodně přitvrdili, zastavila na chvíli národní tým a Korea se pak dostala zpátky do hry třemi úspěšnými trojkami v řadě.

Nicméně poslední dějství začalo za jasného českého vedení 80:59 a prostor tak dostali hráči z lavičky, jenže dotěrně hrající soupeř, podpořený ztrátami míče v podání reprezentantů, se dostal do laufu. „Najednou jakobychom neměli sílu. Korejci nic nevzdávali a bojovali až do konce. Měli poměrně dost útočných doskoků a díky tomu se jim podařilo získat několik druhých šancí," tvrdí Auda, kterého zamrzelo, že Češi i přes výškovou převahu zaostávali pod košem.

Teprve návrat klíčových hráčů na palubovku umožnil národními týmu dovést zápas do vítězného konce. „Každá minuta v přípravných zápasech, kdy se hraje naplno a skóre není jednoznačný, je nakonec pro tým prospěšná. Samozřejmě to je ale taky vyčerpávající. Zítra však máme den volna, takže budeme moct trošku zregenerovat před úterním večerním zápasem s Litvou, což bude ta nejlepší možná generálka před přesunem do Číny," míní Auda.