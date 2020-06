Českými házenkáři nedohrané sezony byli zvoleni Galia a Jeřábková

Výsledky byly kvůli opatřením proti šíření covidu-19 vyhlášeny netradičně prostřednictvím on-line galavečeru, který vysílal svaz na facebooku a YouTube. V tradiční anketě hlasují trenéři mužské a ženské nejvyšší soutěže a členové reprezentačních komisí.

Jednačtyřicetiletý Galia navázal na loňské prvenství a celkově zvítězil potřetí. Předtím anketu ovládl v roce 2006. Od té doby teprve potřetí vyhrál brankář, před čtyřmi lety triumfoval nynější nový trenér gólmanů české reprezentace Petr Štochl.

Galia patří k hlavním oporám národního celku a s týmem v uplynulé sezoně obsadil na lednovém evropském šampionátu 12. příčku. Na druhém místě za brankářským veteránem skončili společně vítěz ankety z roku 2017 Tomáš Babák a defenzivní pilíř Pavel Horák, který se v Kielu poprvé v kariéře dočkal titulu v německé bundeslize.

Nejlepším českým házenkářem sezony nedohrané kvůli pandemii koronaviru byl vyhlášen brankář Martin Galia.

Václav Šálek, ČTK

Galia neskrýval, že obhajobu nečekal. "Je to pro mě obrovské překvapení. Nemyslel jsem si, že tento rok obhájím loňské prvenství. Je to pro mě takové zadostiučinění, že to asi dělám dobře," uvedl v tiskové zprávě svazu Galia.

"A třeba se příští rok pokusím o takový malý triple. Pokud budu zdravý a budu mít výkonnost, nebojím se říct, že ještě dva tři roky třeba vydržím," dodal zkušený gólman.

Zatímco Galia vyhrál anketu potřetí, Jeřábková poprvé. Čtyřiadvacetiletá levá spojka za sebou na druhém místě nechala vítězku předchozích dvou ročníků a reprezentační kapitánku Ivetu Korešovou, třetí pak skončila Jana Knedlíková.

"Byla jsem hodně zaskočená, ale ocenění mě samozřejmě velmi těší. I když se sezona nedohrála a dovolená je už hodně dlouhá. Po bojích v evropském poháru jsme s Érdem naskočili zpět do domácí ligy, pak přišla korona a s Érdem to nedopadlo nakonec úplně dobře. Proto jsem i ráda, že nás čeká úplně nová sezona, nové možnosti," uvedla Jeřábková.

Po konci v Érdu, kde působila od roku 2018, si hledá nové angažmá. "Zatím nechci být konkrétní. Na 90 procent bychom příští týden mohli vše dotáhnout," dodala reprezentační opora.

Házenkářská sezona kvůli pandemii koronaviru skončila předčasně. V Česku se nedohrála mužská extraliga ani ženská interliga a evropská federace EHF zrušila také jarní program reprezentací. Mužský výběr na základě výsledků z Eura postoupil na mistrovství světa a ženský tým prošel na evropský šampionát, kde budou startovat stejné celky jako na minulém závěrečném turnaji.