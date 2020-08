Volejbaloví Lvi chtějí titul! Mění proto místo, kde budou hrát

Volejbalový klub Lvi Praha vstupuje do nové sezony s odvážným plánem. Vedení nakoupilo domácí i zahraniční hvězdy, přihlásilo se poprvé v historii do evropských pohárů a nebálo se vyhlásit jasný cíl: zisk mistrovského titulu. Podobným ambicím už stařičká hala na Lužinách nemohla stačit, Lvi se proto přesouvají do libeňské UNYP Areny na Podvinném mlýnu. „Moderní oddíl potřebuje hrát v moderní hale. Rosteme, a k tomu kulturnější prostředí patří," vysvětluje trenér extraligového áčka a sportovní ředitel v jedné osobě Tomáš Pomr.