Olympijská kvalifikace v beachvolejbalu vyvrcholí v červnu v Ostravě

Necelé dva měsíce zbývají do zahájení třetího ročníku světového turnaje v plážovém volejbalu v Ostravě. Jeden z nejvýše hodnocených turnajů Světové série se vrátí pod vysoké pece ve finále olympijské kvalifikace. Na pískových kurtech v Dolní oblasti Vítkovice by se od 2. do 6. června měly objevit nejsilnější páry světa včetně nejlepších českých dvojic Markéta Nausch Sluková - Barbora Hermannová a Ondřej Perušič - David Schweiner.