Další triumf v Lize mistrů? Házenkářka Knedlíková baží po čtvrtém zásahu

Čtvrtý titul během čtyř let. Na takovou bilanci nedosáhl v poslední době žádný z českých sportovců v kolektivním sportu, a to mluvíme o té nejlepší klubové soutěži, které se na světě hraje.

Křídelnice Kristiansandu a národního celku Jana Knedlíková pomohla dvěma góly norskému šampionovi k tomu, aby se vůbec poprvé probojoval do finále nejkvalitnější světové soutěže. V semifinále skolil tým ze severu Evropy ruský celek CSKA Moskva. Ženská složka armádního družstva CSKA byla sice založena až v roce 2019, nicméně finance, napumpované do klubu, znamenaly postup do Final 4 už za dva roky.

K postupu do finálového souboje jim ale zabránil velmi zkušený celek, ve kterém hrají prim ostřílené norské reprezentantky - evropské šampionky a olympijské vítězky. Především Heidi Løkeová, Nora Mørková a brankářka Katrine Lundeová jsou v házenkářském světě už dnes legendami.

V dnešním finále se od od 18 hodin utkají s velkou senzací. Franouzský Brest totiž vyřadil po úžasné bitvě v penaltovém rozstřelu superfavorita soutěže a několik let v Lize mistryň neporažený tým Győru.

Pokud by se Kristiansandu povedlo získat titul, Jana Knedlíková by se stala, dle počtu trofejí, nejúspěšnější klubovou házenkářkou na světe. A to by byla opravdu věc!