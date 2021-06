Beachvolejbalová legenda Walshová přišla v Ostravě o šanci na šestou olympiádu

Legendární plážová volejbalistka Američanka Kerri Walshová Jenningsová se po neúspěchu na ostravském písku nepředstaví na šestých olympijských hrách. Trojnásobná olympijská vítězka s Brooke Sweatovou podlehly v kvalifikaci turnaje Světového poháru nizozemskému páru Katja Stamová a Raisa Schoonová 1:2 na sety a neprobojovaly se do hlavní soutěže.

Tím přišly o šanci získat body k tomu, aby v americkém nominačním boji předstihly Kelly Claesovou a Sarah Sponcilovou. Účast v Tokiu už si dříve zajistily April Rossová a Alix Klinemanová.

"Je to hrozný, hrozný pocit. Už takhle to byl náročný rok a neuspět ještě v kvalifikaci, to je další rána," uvedla dvaačtyřicetiletá Walshová Jenningsová. S někdejší spoluhráčkou Misty Mayovou-Treanorovou ovládly olympijské turnaje na písku v Aténách, Pekingu a Londýně. V Riu de Janeiro získala Walshová Jenningsová bronz s Rossovou.

Legendární hráčka měla dobré vyhlídky na účast v Tokiu, ale minulý týden Claesová se Sponcilovou triumfovaly na jiném čtyřhvězdičkovém turnaji v Soči a získaly navrch. Walshová Jenningsová se Sweatovou potřebovaly v Ostravě skončit nejhůř třetí a doufat, že jejich konkurentky nebudou v semifinále.

"Nevyšlo to. Je to pro nás těžké, bude to bolet," prohlásila americká legenda.