ČR - Chorvatsko 2:3 Volejbalistky si znovu zahrají Final Four Evropské ligy

Volejbalistky si potřetí za sebou zahrají Final Four Evropské ligy. K vítězství ve skupině C stačil Češkám bod za dnešní prohru v Praze s Chorvatskem 2:3 po setech 25:20, 25:27, 21:25, 26:24 a v tie-breaku 12:15. Byla to první porážka týmu ve skupině.

Češky mají před závěrečným sobotním zápasem s Běloruskami na kontě 13 bodů, druhé Chorvatky jen osm.

"Věděly jsme, že to nebude vůbec lehký zápas. K postupu do Final Four nám stačily dva sety, takže nervozita byla znát. Je škoda, že jsme utkání nevyhrály, ale postoupily jsme, a o to nám šlo hlavně," uvedla kapitánka Andrea Kossányiová v tiskové zprávě.

Proti Chorvatkám hrály volejbalistky už pátý zápas v šesti dnech a byla na nich vidět únava. Soupeřkám se navíc podvedlo pokrýt univerzálku Orvošovou a dobře četly nahrávky Valkové. První set ještě domácí zvládly, ale ve druhém hůře přihrávaly a ztrácely. Sice srovnaly na 23:23, ale o set přeci jen přišly. Ve třetí sadě znovu zaváhaly v koncovce a několikrát byly zablokovány.

K výhře ve čtvrtém setu pomohl Češkám i italský trenér Chorvatek Daniele Santarelli, který dostal červenou kartu. Znamenalo to bod pro volejbalistky a snížení na 21:22. Následně se dvakrát prosadila Kossányiová a Valková ukončila sadu esem. V tie-breaku volejbalistky znovu většinou dotahovaly náskok Chorvatek, odvrátily dva mečboly, ale při třetím jim propadl míč na palubovku.

"Dokázali jsme se výborně vrátit do zápasu ve čtvrtém setu. Věřil jsem, že to zvládneme. Všichni jsme už ale velice unavení, tak veliký počet zápasů v tak malém časovém úseku je na nás hodně znát," uvedl řecký trenér českého výběru Jannis Athanasopulos

Final Four se uskuteční 19. a 20. června v bulharském městě Ruse. Předloni Češky slavily celkový triumf a o rok dříve získaly stříbro. Loni se soutěž kvůli koronaviru nekonala.

Evropská liga volejbalistek: Skupina C (druhý turnaj v Praze): ČR - Chorvatsko 2:3 (20, -25, -21, 24, -12) Rozhodčí: Kralovič (SR), Pindral. Čas: 134 min. Diváci: 120. Sestava a body ČR: Trnková 15, Orvošová 13, Hodanová 18, Šimáňová 3, Valková 3, Kossányiová 16, libero Dostálová/Chevalierová - Jehlářová 5, Kojdová 3, Bajusz. Trenér: Athanasopulos. Nejvíce bodů Chorvatska: Fabrisová 25, Ikičová 21. Maďarsko - Bělorusko 3:0 (14, 18, 16).