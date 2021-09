Česká vzpoura! Hráli jsme dobrej volejbal a diváci hodně pomohli, těší kouče Nováka

„Lidi v hledišti byli naprosto skvělí, byli náramně slyšet a dostali nás do laufu," těšilo skvěle bodujícího Lukáše Vašinu. Když se hrálo před dvaceti lety ME v Ostravě naposledy, tak Češi rovněž začínali proti Slovinsku a tehdy v roli favorita vyhráli 3:1, aby nakonec obsadili 4. místo.

Tentokrát ale byly role otočené, v posledních letech ke špičce patří spíš soupeř, kterého ale výběr kouče Jiřího Nováka dokonale zaskočil. „Rozhodlo, že jsme prostě hráli dobrej volejbal. Kluci byli nabuzení a diváci jim hodně pomohli udržet se v transu," usmál se trenér.

Češi se mohli spolehnout na výbornou obranu v poli, nahrávač Janouch skvěle rozděloval balony a odvážně útočili mladí smečaři, 25letý Jan Galabov a ještě o tři roky mladší Vašina. Tím vším překvapení Slovinci dost chybovali. „Povedlo se nám do toho jít bojovně a s každým uhraným balonem jsme víc a víc věřili, že můžeme vyhrát," tvrdil Vašina.

Jan Hadrava v akci

Vladimír Pryček, ČTK

Češi navíc výborně podávali a za pomoci podpory publika hráli na riziko, které vycházelo. „Překvapili jsme asi i sami sebe. Řekl bych, že to byl hodně nadstandardní výkon, který ale vyšel z toho, že jsme byli skvěle takticky nachystáni a nebáli se hrát agresivně. Bylo vidět, že Slovincům náš styl hry moc nechutnal," mínil Galabov.

Přesto se mohlo zdát, že vyhraným třetím setem Slovinci přebírají utkání do své režie, ale nestalo se tak. „Nemělo cenu se v tom patlat, udělali jsme tam až moc chyb, ale klobouk dolů před tím, jak se kluci zvedli a do čtvrté sady vletěli úplně stejně jako do prvních dvou," ocenil trenér Jiří Novák. Jeho svěřenci ve čtvrtém setu celou dobu vedli a proměnili hned první mečbol poté, co rozhození Slovinci pokazili příjem.

Překvapivou výhrou 3:1 udělal národní tým první krok k postupu do osmifinále. Ze skupiny budou pokračovat do vyřazovací části čtyři týmy a Češi hned v sobotu od 19:00 h narazí na Bělorusko.

„Tohle bude hodně důležitý zápas. Nesmíme lítat v oblacích, že jsme porazili favorita, ale naopak pěkně si sednout na prdel a s pokorou se připravit na tohoto soupeře. Dál zatím nemá cenu přemýšlet," řekl Novák, jehož svěřence ještě čeká v neděli Bulharsko, v úterý 7. září Černá Hora a o dva dny později Itálie.