Volejbalistky Přerova proklouzly jako poslední do play off extraligy. Hanačky vyhrály v závěrečném kole skupiny o 7. až 10. místo 3:0 na palubovce beznadějně posledního Fénixu Brno a obsadily druhé postupové místo za již jistým účastníkem play off Olympem Praha.