Před sezónou jsme ve finále ani nedoufali, přiznal kouč karvinských házenkářů

Osm let ve finále házenkáři Karviné chyběli. Dočkali se v době, kdy na něj ani nepomýšleli. Před sezónou chtěli především vylepšit loňskou sedmou příčku, což se jim podařilo více než dokonale. O titul si to dvojnásobný československý a desetinásobný český mistr rozdá s nejúspěšnějším českým týmem házenkářské extraligy a letošním vítězem Poháru Plzní. První dvě utkání se hrají v sobotu 12. května (18 hodin) a v neděli 13. května (10.30) ve Slezsku.

„Na rovinu říkám, že tohle jsme nečekali," uvedl trenér Baníku Karviná Marek Michalisko. „Před sezónou jsme si s vedením a nezkušenějšími hráči sedli a řekli jsme si, že chceme vybudovat tým, který bude schopný hrát v extraligové špičce. Přišli zkušení Brůna a Marjanovič, což bylo pro týmovou chemii důležité. Ale zároveň přišli Zbránek, Nedoma, Nantl z Litovle bez zkušeností z play off. Tým jsme doplnili mladíky z dorostu. Tajně jsme si přáli zasáhnou do bojů o medaile, ale ve finále jsme nedoufali. O to je to sladší," pousmál se karvinský trenér.

V základní části extraligy Karvinští finálového soupeře dvakrát porazili (30:27 a 28:25) a v základní části skončili o dvě příčky výš než Plzeň. „Je super, že začínáme doma. Můžeme vícekrát spát ve vlastní posteli. Je to taková drobnost, která ale může v konečném účtování svou roli. Ale favorité nejsme. Sice jsme je v lize dvakrát porazili, ovšem ve finále poháru jsme s Plzní prohráli (21:33). Ale když už jsme ve finále, tak se o tu nejvyšší příčku popereme," slíbil 44letý trenér.

Pro Plzeň podle něj hovoří především zkušenosti z vypjatých zápasů. „Plzeň je nejúspěšnější český tým posledních let. Mají tři tituly z posledních pěti let, kdy byli ve finále. Zkušenosti jsou jednoznačně na jejich straně. Někteří naši kluci hrají play off úplně poprvé. Ale je to finále, stát se může cokoliv. Budeme makat tak, jak jsme bojovali převážnou část sezóny," naznačil Michalisko.

V semifinále jeho tým zaskočil soupeře z Lovosic hrou bez brankáře, kterou Baník praktikoval po celý zápas. Pokusí se stejně zaskočit i Plzeň? „Chtěli jsme Lovosice překvapit a vyšlo nám to. Ale Plzeň nás zná stejně, jako my známe je. Budou rozhodovat výkony brankářů a trpělivost. Nesmíme se podělat, když něco hned nepůjde tak, jak bychom chtěli," nastínil Michalisko.