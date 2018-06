České beachvolejbalové páry chválí ostravský písek a myslí na desítku

Potěšit české fanoušky a dostat se minimálně do první desítky chtějí na turnaji Ostrava Beach Open, který se od středy do neděle koná v areálu Dolní oblastí Vítkovice, oba nejlepší české ženské páry na okruhu plážového volejbalu.

„Těžko můžeme říkat, že si chceme turnaj v Ostravě jen užít. Bylo by to hloupé, i když je to částečně pravda. V naší pozici se už nejezdíme jenom účastnit. Ale nebudeme ani slibovat semifinále, to by bylo zase odvážné," řekla Markéta Nausch Sluková, která tvoří dvojici s ostravskou rodačkou Barborou Hermannovou, která přijela do Ostravy lehce zraněná. „Natáhla jsem si břišní sval. Vynechali jsme Super Cup v Ládví a snažili se to vyléčit. Ale už jsem v pohodě," řekla Hermannová.

Až do finále turnaje v Ládví naopak dokráčela druhá nejlepší česká dvojice Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová. V něm ale prohrály s dvojici Šárka Nakládalová a Martina Bonnerová, která si v Ostravě zahraje na divokou kartu. „Tenhle výsledek jen dokazuje, že se dá prohrát i s níže nasazeným párem. Ani si člověk nevšimne a je to v pytli. Rozhodne jsme do Ostravy nepřijely s tím, že chceme medaili a nic jiného nás nezajímá. Hranice úspěchu je to dělené deváté místo. Když jsme níže, tak už jsme lehce zklamané. Ale je to po dlouhé době domácí turnaj, tak se chceme ukázat," řekla Kolocová.

Oba nejlepší česká páry byly mile překvapené kvalitou písku, který na kurtech leží. „Čekala jsem čekala skvělý písek a nezklamala jsem se. Přijde mi trochu jemnější než obvykle, ale je krásný, čistý. Navíc bez mušlí a bez kamenů. Bude se do něj dobře padat," smála se Sluková.

Turnaj v Ostravě zahájí ve středu 20. června souboje kvalifikantů, kde se o postup do hlavní soutěže porvou i čtyři české dívčí a stejný počet mužských párů. Účast mezi čtyřiadvacítkou nasazených si vybojuje osm dvojic z každé kategorie. Ve čtvrtek se bude hrát v základních skupinách odkud postoupí do play off šestnáct nejlepších. Vrcholem pak budou víkendová klání o dvě sady medailí.

„Těžko hledat ty největší favoritky. Německá dvojice Laboureur, Sude budou silné, Kanaďanky, Brazilkám bude chybět možná jedna dvojice, jinak tu budou v plném obsazení. Ale ta naše soutěž je tak strašně vyrovnaná, že na každém turnaji světové série, který jsem odehrála, nebylo složení pódia stejné. Nedá se to úplně předpovědět. Ale Brazilky, Němky, Američanky jsou obecně silné a když se nezadaří jednomu páru, tak to vezmi jiný," popisovala rozložení sil v ženském pavouku Sluková.

V dolní oblasti vyrostlo šest kurtů, největší centrkurt pojme tři tisícovky diváků. „Rády bychom na něm hrály co nejvíce, protože věříme v podporu fanoušků a v super atmosféru. Ostrava umí fandit, lidé tady jsou do sportu zažraní, což dokazují na každém tenisovém Fed Cupu nebo Zlaté tretře. Tak doufám, že to přenesou i tady na bechvolejbal," svěřovala se Barbora Hermannová.

Úvodní část turnaje od středy do pátku bude vstup do areálu zdarma. Ceny vstupenek na víkendové boje o medaile se v síti Ticketportal pohybují od 120 do 200 korun. K dispozici je také vstupenka na celý víkend za 250 korun. Přímo na místě pak budou lehce dražší.