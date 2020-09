Česko - Slovensko 13:1 Florbalistky rozstřílely Slovensko

Do vedení se dostaly Slovenky, na jejichž lavičce působí český kouč Michal Jedlička. Nikolu Příleskou překonala Lenka Cupráková. Na druhé straně Tea Mažaryová držela čistý štít do 17. minuty, kdy vyrovnala Natálie Martináková. Do první pauzy se prosadily ještě Suchá a Tereza Hanzlíková a upravily na 3:1.

Druhé dějství favorizovaný domácí tým vyhrál 5:0 po dvou gólech Mlejnkové a jednom Suché, kapitánky Elišky Krupnové a Kamily Paloncyové. I v závěrečném dějství skórovaly Češky pětkrát. Mezi střelkyně se při svém prvním reprezentačním startu zapsaly také Marie Havlíčková a Lucie Řezáčová, trefily se opět Hanzlíková i Hana Koníčková s Vendulou Beránkovou.