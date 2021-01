Nejlepší hráčku světa nadchla reakce Jágra. Hned mu dala srdíčko

Jak se takové ocenění oznamuje?

Zrovna jsem se přesouvala z Göteborgu do Prahy a seděla na letišti v Amsterdamu na kávě. Volalo mi švédské číslo a tam šéfredaktor magazínu, že má pro mě skvělou zprávu. Říkal, že sice za to nedostanu žádné peníze, ale byla jsem zvolena nejlepší hráčkou světa za rok 2020. Já myslela, že si dělá srandu a chce uvést vtipem nějaký rozhovor, až po minutě mi došlo, že se vlastně anketa touhle dobou opravdu vyhlašuje… Ale pořád jsem byla lehce v šoku, až když to vyšlo oficiálně, uvěřila jsem.

Dostala jste nějaký pohár či plaketu?

Říkal, že ideálně by to proběhlo tak, že by přijel do Göteborgu, dal mi květinu a lahev, šli bychom na oběd a udělali větší rozhovor. Ale už jsem jela domů, tak jsem si kytku a lahev koupila v Praze sama. Nejsem si jistá, jestli dostanu plaketu, až se vrátím, ale ráda bych.

Kapitánka české reprezentace a nejlepší hráčka světa Eliška Krupnová.

Martin Flousek/Český florbal

Cítila jste, že loňský rok, i když hodně zvláštní, byl váš nejlepší?

Před dvěma lety jsem byla v anketě desátá jako první Češka v top 10, pak jsem z ní vypadla a teď skočila na první místo. Je to velký posun, nevím, jestli jsem měla životní formu, ale můj standard byl asi velmi vysoko. Bodovala jsem ve většině zápasů, táhla Pixbo na konci nedohrané minulé sezony i na začátku té nové, to asi rozhodlo.

V české anketě o florbalistku sezony jste přitom byla v létě až druhá za klubovou spoluhráčkou Denisou Ratajovou.

Beru, že to jsou odlišné ankety, jedna je za sezonu, jedna za kalendářní rok, v každé volí jiní lidé, čímž nijak neshazuju tu českou. Ale je pravda, že to je takový úsměvný paradox.

Jaký měla zpráva o vašem vítězství v anketě ohlas?

Když se to zveřejnilo, málem mi uhořel telefon, pořád někdo volal. Ta zpráva pronikla do všech médií, přála bych si, aby to nebylo jen krátkodobě, ale ještě se zvýšil zájem o florbal i dlouhodobě.

Na Instagramu Českého olympijského výboru reagoval na oznámení vašeho vítězství ikonkou královské koruny a palcem nahoru i Jaromír Jágr. Všimla jste si?

Všimla, taky jsem se pak pěknou chvíli usmívala. Hned jsem mu také dala srdíčko (označení, že se příspěvek líbí). Moc mě potěšilo, že to ocenila i taková ikona.

Máte dost motivace na sobě pracovat i po tomto ocenění?

Určitě. Už delší dobu nepřišel úspěch s Pixbem nebo reprezentací, tak tohle je obrovská vzpruha a motivace. Chtěla bych zase získat s klubem zlato a pak uspět na mistrovství světa.

Předpokládám, že nic se nezmění na tom, že i nejlepší florbalistka bude dál ve Švédsku chodit do práce ve farmaceutické firmě AstraZeneca.

Přesně tak, z toho ocenění mám dobrý pocit, větší pozornost médií, ale 4. ledna zase půjdu do práce. Řeším klinické studie, komunikuju s dodavateli o projektech, službách a materiálech, kolegyně teď byla zapojena i do vývoje vakcíny proti koronaviru. Možná až budu řešit další florbalovou smlouvu, tak mi to ocenění vylepší pozici, ale na všech klubech se podepsala krize kvůli pandemii, takže podmínky se teď moc nevylepšují…