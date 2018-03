Florbalisté budou hrát na domácím MS se Švýcary, Lotyši a Němci

Čeští florbalisté budou hrát na prosincovém domácím mistrovství světa v Praze v základní skupině A se Švýcarskem, Lotyšskem a Německem. Z ní první dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, zbývající dva čeká kvalifikace play off. Ve skupině B se představí úřadující mistři světa Finové, Švédové, Dánové a Norové. Rozhodl o tom dnešní los na Staroměstské radnici v Praze.

Turnaj se bude hrát od 1. do 9. prosince. Šestnáctka účastníků je stejně jako na minulých šampionátech v Göteborgu 2014 a Rize 2016 rozdělena do dvou výkonnostních kategorií po osmi. Skupinu C tvoří Austrálie, Estonsko, Thajsko a Polsko, v "déčku" se představí Kanada, Slovensko, Japonsko a Singapur. Dva úspěšné celky z obou skupin budou hrát v osmifinálové části s týmy ze skupin A a B.

Světový šampionát florbalistů se bude konat v České republice potřetí. V roce 1998 se hrálo v Praze a Brně, o deset let později opět v hlavním městě a Ostravě. Nyní se turnaj bude konat pouze v Praze v O2 areně a v Areně Sparty na Podvinném mlýně.