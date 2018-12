Ledecká se stala novou královnou českého sportu s takovou převahou, jako ještě nikdo v šedesátileté historii

Už devatenáctou velkou sportovní osobnost uvedl Klub sportovních novinářů do Síně slávy českého sportu. Legendou se in memoriam stala tenistka Jana Novotná, která zemřela loni 19. listopadu. Před rovnými dvaceti lety vyhrála Jana Novotná slavný Wimbledon a rok předtím Turnaj mistryň. Kromě toho dvanáctkrát zvítězila na Grand slamech ve čtyřhře a čtyřikrát ve smíšené čtyřhře, z olympijských her přivezla dvě stříbrné medaile, v roce 1988 se podílela na vítězství družstva žen ve Fed Cupu. Po Janu Kodešovi a Martině Navrátilové jí byla jako třetí tenisové osobnosti udělena Cena Emila Zátopka in memoriam.